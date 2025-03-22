Від пікантного минулого до світової слави: 7 зірок, які працювали у секс-індустрії
Багато відомих зірок мають несподіване минуле, про яке знають не всі. Секс-індустрія стала частиною їхньої історії, але це не завадило їм досягти успіху та визнання.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про Леді Гагу, Джулію Фокс та ще п’ять знаменитостей, які колись працювали у цій сфері.
Джулія Фокс
Акторка і модель Джулія Фокс, яка прославилася після того, як зустрічалася з Каньє Вестом, розповідала, що у 18 років почала працювати домінатрікс.
Хоча БДСМ-стосунки не передбачали сексу, ця, за її словами, "принизлива" робота змусила її відсторонитися від інтимних стосунків та сприймати секс як "односторонній і незначний" акт. Джулія Фокс (фото: instagram.com/juliafox)
Вона зізналася, що робота домінатрікс дала їй усвідомлення того, що вона може отримувати "гроші та ресурси від чоловіків", але водночас залишила її з відчуттям "зламаності" через владу, яку ці чоловіки мали над нею.
Крім того, вона зазначила, що після народження сина у січні 2021 року більше не готова терпіти "негатив, який супроводжує стосунки з чоловіками".
"Секс для мене завжди був одностороннім, але я думаю, що всі жінки можуть це сказати. Тож якщо мені насправді нічого від тебе не потрібно, то я не бачу в ньому сенсу. Секс мене справді не хвилює, я до нього байдужа", - сказала вона.
Ді Ді Рамон
За даними журналу "Vice" за 2013 рік, вокаліст гурту "Ramones" Ді Ді Рамон мав героїнову залежність і врешті-решт почав займатися проституцією, щоб оплачувати свої наркотики.Ді Ді Рамон (фото: Вікіпедія)
Розанна Барр
Розанна Барр зізналася, що досягла успіху в Голлівуді не відразу - до цього вона займалася проституцією, щоб заробити на життя. В інтерв'ю для Vanity Fair акторка зазначила, що не соромиться свого минулого та вважає, що секс-праця повинна бути легалізована.Розанна Барр (фото: instagram.com/officialroseannebarr)
"Проституція - це бізнес. Це не про наївних жінок із середньовічних часів. Це цілком реальний спосіб заробити гроші", - сказала вона.
Бред Пітт
Це може бути несподіванкою для багатьох, але виявилося, що Бред Пітт працював стриптизером під час навчання в університеті Міссурі. Актор був членом виключно чоловічого клубу під назвою Dancing Bares, який танцював для студенток на їхні дні народження.Бред Пітт (фото: Getty Images)
Один із друзів Пітта навіть розповів, що одного разу вони виконали хореографічний танець оголеними сідницями з наволочками на головах для дівчини з жіночого клубу, якій щойно виповнилося 21.
Леді Гага
До того, як Леді Гага стала поп-зіркою, вона танцювала бурлеск у Нижньому Іст-Сайді на Мангеттені.Леді Гага (фото: instagram.com/ladygaga)
"Я заробляла більше грошей роздяганням, ніж офіціанткою", - пояснила вона Енді Коену під час інтерв’ю на Watch What Happens Live.
Кріс Пратт
Кріс Пратт під час інтерв’ю Buzzfeed у 2015 році розповів, що колись роздягався за гроші, живучи у фургоні на Гаваях.
"Мені подобалося завжди бути голим. Я був дуже вільний, тож подумав: "Мені також можуть заплатити", - розповів він сайту.Кріс Пратт (фото: Вікіпедія)
Однак актор зізнався, що не був найкращим танцюристом, тому йому було важко влаштуватися на стриптиз-шоу в справжньому клубі.
Сardi B
Хітмейкерка "Bodak Yellow" почала свою кар'єру як танцівниця екзотичних танців у віці 18 років. Ця робота допомогла їй оплачувати рахунки, але в інтерв’ю Complex вона розповіла, що припинила роздягатися в 2015 році, коли зрозуміла, що її кар'єра йде в іншому напрямку.Сardi B (фото: instagram.com/iamcardib)
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Vice, Vanity Fair, Watch What Happens Live, Buzzfeed.