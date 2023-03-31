Від Німесіла до Віагри. Повний список ліків, на які з 1 квітня потрібен рецепт

Які ліки продаватимуть за рецептом з 1 квітня

Знеболювальні та жарознижувальні

Усі знеболювальні, в основі яких міститься парацетамол та ібупрофен - можна буде купити без рецепта.

Анальгін у таблетках ви зможете купити без рецепта, а ось на ампули - він уже знадобиться. Так само і з ношпою і спазмалгоном.

Німесіл та його аналоги - тільки за е-рецептом.

Гормональні препарати

Гормональні препарати продаватимуться лише за рецептом. Усі гормональні препарати відпускатимуться за рецептом, включаючи гормональні контрацептиви.

До них відносяться такі препарати: Белара, Джаз плюс, Еротекс, Ліндінет, Постинор, Дуфастон, Жанін.

Постинор, найефективніший в першу добу після незахищеного статевого акту, відтепер не можна буде придбати без рецепта.

Також до гормональних препаратів належать Тироксин L-тироксин або Еутірокс. Їх приймають люди із захворюваннями щитовидної залози. Ці ліки також лише за рецептом.

На гормональні мазі, наприклад Момедерм, Бетаметазон, Тримістин також потрібен рецепт.

Ліки проти гіпертонії

Всі популярні засоби для зниження тиску, такі як Каптоприл, Каптопрес, Бісопролол, Еналаприл будуть продаватися виключно за рецептом.

Навіть сечогінні препарати Фуросемід та Діакарб, які також використовують гіпертоніки, лише за рецептом.

Усі ліки проти гіпертонії продаватимуться за рецептом (Скріншот tabletki.ua)

Ліки проти серця

Препарати для "сердечників" на основі спирту - відтепер лише за рецептом. До них відносяться: Барбовал, Корвалол, Валокардін.

Магнікор або Кардіомагніл на 100 таблеток - тепер теж потрібний рецепт. Етиловий спирт - тепер теж "рецептурний" препарат.

Як дізнатися, чи є препарат рецептурним

У Державному реєстрі лікарських засобів є перелік усіх зареєстрованих в Україні лікарських засобів. Там зазначено, який засіб може відпускатись без рецепта, а який виключно з ним.

Для пошуку ліків введіть у рядок пошуку його назву, потім відкрийте реєстраційне посвідчення відповідного лікарського засобу (крайня ліва колонка у таблиці), та у профілі лікарського засобу знайдіть рядок Умови відпуску. Там і буде вказано, рецептурний чи ні цей препарат.

Як отримати е-рецепт

Для того, щоб отримати рецепт, необхідно прийти на прийом до лікаря.

Під час огляду лікар, за потреби, зареєструє пацієнта в електронній системі охорони здоров'я та сформує електронне призначення, вказавши активну речовину, дозування, тривалість курсу та інструкції щодо прийому ліків.

Далі рецепт лікар надсилає пацієнтові. Там вказано код, який треба буде назвати фармацевтом в аптеці. Використати його можна лише раз.