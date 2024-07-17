Від немовляти до підлітка. Скільки разів на тиждень насправді треба митися дітям

Як правильно та скільки мити дітей

Доктор Сем Хей, провідний педіатр, розкрив правду про частоту купання, яку повинні знати всі мами й тата.

Норми новонароджених

Хоча "щоденне занурення" здається загальноприйнятою нормою, доктор Хей наполягає, що немає медичної необхідності для такого частого миття.

"Кожні 2-3 дні більш ніж достатньо", - сказав він.

Головне – уникати жорсткого мила, яке може пошкодити ніжну шкіру дитини. Натомість оберіть ніжні олії для ванн, які очищатимуть, водночас забезпечуючи життєво необхідну вологу.

Також не перестарайтеся зі скрабом, попереджає експерт. Для дитячої дупки мочалка може здаватися наждачним папером.

Дошкільнята

Коли діти досягають дошкільного та молодшого віку, щоденні ванни стають все більш необхідними. Однак педіатр повторює, що кожні 2-3 дні все одно достатньо з медичної точки зору.

Підлітки

Підвищення рівня гормонів, постійне потовиділення та проблеми зі шкірою, як-от прищі, означають, що підлітки потребуватимуть щоденного купання.

Їхня шкіра постійно брудна, а також з’являються такі проблеми, як прищі. Загалом, діти на цьому етапі потребуватимуть щоденного купання. Але для догляду за тендітним кольором обличчя, схильним до плям, дуже важливо використовувати делікатні засоби для вмивання без використання мила.