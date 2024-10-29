Від Кім Кардашьян до Белли Хадід: 7 зірок, які живуть з хронічними захворюваннями

Кара Делевінь - псоріаз

Модель та акторка Кара Делевінь зробила значний внесок у привернення уваги до псоріазу, захворювання, яке викликає появу червоних плям на шкірі з сріблястими лусочками, з’явившись на червоній доріжці Met Gala 2022 без спроб приховати це.

В інтерв'ю для Glamour Кара пояснила, чому вирішила не маскувати свій стан: "Я завжди відверто говорила про псоріаз, але цього разу я ніколи не була такою відкритою на публіці. Побачити свій псоріаз там було дивовижно - спочатку я не усвідомлювала, що це означатиме".

Вона додала: "Спочатку я подумала: "Може, мені варто це приховати?". Але потім зрозуміла, що це не сприятиме моїй шкірі. Багато людей живуть з псоріазом, і важливо приймати це як частину себе. Раніше я ненавиділа свій псоріаз, але це тільки погіршувало стан".

Кара Делевінь (фото: instagram.com/caradelevingne)

Кім Кардашьян - псоріаз

Підвищенню обізнаності про псоріаз неабияк посприяв той факт, що від цього захворювання страждає одна з найвідоміших жінок світу.

Спершу Кім Кардашьян сильно засмутилася через проблеми зі шкірою, що було показано в одному з епізодів шоу "Сімейство Кардашьян", однак з часом вона змінила своє ставлення, вирішивши більше не приховувати свій стан.

"Хоча я завжди сподіваюся на лікування, наразі я вчуся приймати це як частину себе", - написала Кім на своєму вебсайті.

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Леді Гага - фіброміалгія

Фіброміалгія - це стан, який спричиняє біль по всьому тілу, а також може викликати надмірну втому, м’язову скутість, труднощі з концентрацією та порушення сну.

За даними Національної служби охорони здоров'я, цей стан вражає жінок у сім разів частіше, ніж чоловіків. Хоча ліків від фіброміалгії не існує, її симптоми можна полегшити за допомогою медикаментів, терапії та корекції способу життя.

Леді Гага вперше поділилася своїм досвідом життя з цим захворюванням у своєму документальному фільмі "Гага: П’ять футів два", що вийшов на Netflix у 2017 році. Через сильний біль вона навіть змушена була скасувати свій концерт у Бразилії, оскільки її терміново доставили до лікарні.

Леді Гага (фото: instagram.com/ladygaga)

Белла Хадід - хвороба Лайма

Хвороба Лайма передається через укуси кліщів. Якщо її не діагностувати на ранній стадії, вона може спричинити довготривалі симптоми, такі як біль у суглобах, порушення нервової системи, сильну втому та проблеми з серцем.

Мати Белли, Йоланда, яка теж страждає на цю хворобу, повідомила, що її донька захворіла на Лайм у 2015 році. Згодом модель розповіла журналу Porter, що почувається настільки погано, що не могла вставати з ліжка протягом шести днів.

Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid​​​​​​​)

Sia - хвороба Грейвса

Сія зазвичай тримає своє особисте життя подалі від публіки, проте підтвердила, що має проблеми зі щитовидною залозою. Ще у 2010 році співачка та авторка пісень поділилася своїм діагнозом у Twitter, написавши: "Я не божевільна! У мене хвороба Грейвса! Тремор, нервозність, божевілля!! Прощай, щитовидко. Я знищу тебе радіоактивністю".

Хвороба Грейвса є аутоімунним захворюванням, яке змушує щитовидну залозу працювати надмірно, оскільки імунна система атакує її, змушуючи продукувати більше гормонів, ніж потребує організм. Це може спричинити тремтіння рук, пришвидшене серцебиття, дратівливість, втому та м'язову слабкість.

Sia​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Pink - астма

Астма впливає на близько 262 мільйони людей у світі, і співачка Пінк - одна з них. Вона неодноразово розповідала про свій досвід життя з цією хворобою, яка спричиняє звуження дихальних шляхів у легенях через запалення та м’язову напругу, особливо загострившись під час пандемії COVID-19.

У 2020 році, коли маски стали запобіжним заходом проти вірусу, Пінк написала в Instagram: "У мене астма, і я ношу ДВІ маски! Я чудово дихаю і не є егоїстичним ідіотом. Носіння маски не таке вже складне".

Pink (фото: instagram.com/pink)

Селена Гомес - вовчак

У 2015 році Селена Гомес поділилася, що в неї діагностували вовчак - аутоімунне захворювання, яке викликає висипи, втому та біль у суглобах, через що їй довелося пройти курс хіміотерапії.

Гомес вирішила публічно розповісти про це після того, як деякі припустили, що вона мала залежність, і сказала Billboard: "Саме тому я взяла паузу. У мене міг статися інсульт. Мені дуже хотілося крикнути: “Ви навіть не знаєте. Я проходила хіміотерапію. Ви просто не розумієте".

Через ускладнення, спричинені вовчаком, Селені зрештою знадобилася трансплантація нирки, яку їй у 2017 році пожертвувала її подруга Франсія Раїса.

Селена Гомес (фото: instagram.com/selenagomez​​​​​​​)