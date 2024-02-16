Від чого помер Навальний і як уберегтися від такої хвороби

Що відомо про смерть Навального

Згідно з інформацією прес-служби управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу (ФСВП), під час прогулянки Навальний буцімто відчув себе погано, після чого практично одразу знепритомнів.

Наголошується, що медичні працівники установи прибули негайно. Була також викликана бригада швидкої медичної допомоги.

"Проведено всі необхідні реанімаційні заходи, які позитивних результатів не дали. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого", - повідомили у ФСВП РФ.

Водночас джерело російського пропагандистського телеканалу Russia Today стверджує, нібито в Навального відірвався тромб.

Про яку хворобу може йтися

З огляду на брак медичних подробиць щодо стану та смерті російського опозиціонера, розглянемо кілька варіантів хвороб, що могли призвести до відриву тромбу.

Тромбоемболія - гостра закупорка кровоносної судини часткою повністю не сформованого тромбу або неправильно сформованого тромбу, який відірвався від місця свого утворення (на стінці серця, судини) та потрапив до циркулюючої крові

В результаті тромбоемболії кровотік у судині переривається та виникає ішемія тканини у басейні судини, що часто завершується ішемічним інфарктом.

Тромбоз глибоких вен - формування тромбу в глибоких венах нижніх (чи рідше - верхніх) кінцівок.

Людський організм - складний і непередбачуваний (ілюстративне фото: freepik.com)

Варто зазначити, що тромб є прижиттєвим згустком крові (що складається з фібрину та клітин крові), який утворюється у кровоносних судинах або в порожнинах серця внаслідок:

патологічних змін стінок судин (внаслідок атеросклерозу, запальних процесів, інтоксикації, травм тощо)

змін біохімічних властивостей крові або системи згортання крові

уповільнення кровообігу (внаслідок розладу серцевої діяльності)

вроджених чи набутих аномалій розвитку судин (аневризми, варикозне розширення вен і т.ін.)

Зазвичай тромб фіксований до внутрішньої стінки кровоносної судини, проте може відриватися та циркулювати по кровоносному руслу. Наслідком цього може стати закупорка однієї з судин організму з повним або частковим припиненням кровотоку.

В цілому процес утворення тромбу називають тромбозом. Він може бути венозним чи артеріальним - залежно від того, де саме утворився тромб (у вені чи в артерії).

Водночас ділянки повністю несформованого тромбу, що відірвалися, називаються емболами.

Як уберегтися від тромбозу

На думку лікарів, в цілому профілактика тромбозу включає:

активний спосіб життя (що попередить застій крові у кінцівках)

правильне харчування з контролем рівня холестерину та в'язкості крові

достатній питний режим

використання компресійної білизни тим, кому доводиться довго стояти, сидіти або лежати (що дозволить уповільнити розвиток варикозу)

відмову від носіння тісної чи незручної білизни, взуття та одягу

уникання травм і переломів

обмеження часу перебування під сонцем, відвідування лазні (сауни)

відмова від шкідливих звичок, які негативно впливають на стан судин

Активний спосіб життя - запорука здоров'я (ілюстративне фото: freepik.com)

Водночас інколи доводиться звертатися до медикаментозної профілактики тромбозу (але лише після консультації з лікарями та проведення всіх необхідних аналізів). Для цього застосовують:

антикоагулянти (ця група препаратів зменшує в'язкість крові) - які не здатні зруйнувати наявний тромб, але знижують ризик утворення нових згустків у судинах

тромболітики - розроблені для знищення наявних згустків крові

Насамкінець, тромбозу запобігають деякі: