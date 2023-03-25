Від чого найчастіше помирають українці: названо найпоширенішу хворобу

Яка хвороба найпоширеніша в Україні

Однією з основних причин смерті українців є серцево-судинні захворювання. Найчастіші захворювання - ішемічна хвороба серця та інсульт.

У групу ризику автоматично потрапляють всі, хто:

має підвищений артеріальний тиск

страждає від порушення функції роботи нирок

має надмірну вагу

палить

вживає алкогольні напої, адже безпечної дози алкоголю не існує

мешкає у місці з поганим станом навколишнього середовища

веде малорухомий спосіб життя

нехтує принципами здорового харчування

Лікарі додають, що рецепт здоров'я дуже простий. Він поєднує в собі здоровий сон, правильне харчування та регулярну фізичну активність.

Як правильно перевіряти серце

Часто різноманітні захворювання можна попередити або вилікувати на ранніх етапах розвитку, однак для цього варто робити вчасні профілактичні чек-апи. Лікарі радять перевіряти серцево-судинну систему з 20 років.

Артеріальний тиск перевіряйте кожне планове відвідування терапевта або принаймні один раз на рік, якщо він у вас менше ніж 120/180 мм. рт. ст.

Холестерин (загальний, ЛПВЩ і ЛПНЩ) радять здавати кожних 4-6 років для дорослих із нормальним ризиком. Якщо у вас є ризик виникнення хвороби, то частіше за призначенням лікаря.

Вага та індекс маси тіла (ІМТ) також варто перевіряти кожне планове відвідування терапевта.

Такий фактор як окружність талії необхідно вимірювати для оцінки серцево-судинного ризику, якщо ваш ІМТ дорівнює або перевищує 25 кілограмів на квадратний метр.

Аналіз глюкози крові варто профілактично робити кожних 3 роки. Якщо ж у вас є ризик розвитку діабету в майбутньому або вже наявний предіабет, тоді варто здавати аналіз частіше. Те саме стосується людей старших за 45 років.

Не забувайте робити моніторинг куріння, вживання алкоголю та фізичної активності під час кожного планового відвідування терапевта.

Інфографіка: МОЗ