Від чого найчастіше помирають українці: названо найпоширенішу хворобу

До появи Covid-19 в Україні існували й інші хвороби, які мали досить велике поширення. Здебільшого ці хвороби є хронічними через невчасне звернення пацієнта до спеціалістів. Таким чином те, що можна вилікувати на ранніх етапах, стало поширеною причиною смерті.
Від якої хвороби найчастіше помирають українці, розповіли в Telegram-каналі МОЗ.
Однією з основних причин смерті українців є серцево-судинні захворювання. Найчастіші захворювання - ішемічна хвороба серця та інсульт.
У групу ризику автоматично потрапляють всі, хто:
Лікарі додають, що рецепт здоров'я дуже простий. Він поєднує в собі здоровий сон, правильне харчування та регулярну фізичну активність.
Часто різноманітні захворювання можна попередити або вилікувати на ранніх етапах розвитку, однак для цього варто робити вчасні профілактичні чек-апи. Лікарі радять перевіряти серцево-судинну систему з 20 років.
Артеріальний тиск перевіряйте кожне планове відвідування терапевта або принаймні один раз на рік, якщо він у вас менше ніж 120/180 мм. рт. ст.
Холестерин (загальний, ЛПВЩ і ЛПНЩ) радять здавати кожних 4-6 років для дорослих із нормальним ризиком. Якщо у вас є ризик виникнення хвороби, то частіше за призначенням лікаря.
Вага та індекс маси тіла (ІМТ) також варто перевіряти кожне планове відвідування терапевта.
Такий фактор як окружність талії необхідно вимірювати для оцінки серцево-судинного ризику, якщо ваш ІМТ дорівнює або перевищує 25 кілограмів на квадратний метр.
Аналіз глюкози крові варто профілактично робити кожних 3 роки. Якщо ж у вас є ризик розвитку діабету в майбутньому або вже наявний предіабет, тоді варто здавати аналіз частіше. Те саме стосується людей старших за 45 років.
Не забувайте робити моніторинг куріння, вживання алкоголю та фізичної активності під час кожного планового відвідування терапевта.
Інфографіка: МОЗ
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