Від чого насправді померла Єлизавета II: Борис Джонсон зробив несподіване зізнання

Єлизавета II померла від раку

Про стан здоров'я королеви Джонсон згадав у своїх мемуарах Unleashed. Там він детально описав останню зустріч із нею в замку Балморал, у вересні 2022 року, за кілька днів до її смерті.

"Я знав протягом року чи навіть більше, що у неї якась форма раку кісток. Лікарі були стурбовані тим, що в будь-який момент їй може різко стати гірше", - пише Борис.

Перед зустріччю, як стверджує Джонсон, особистий секретар монархині Едвард Янг попередив його про те, що стан її здоров'я погіршився за літо.

"Вона здавалася блідою та більш сутулою, на руках і зап'ястях у неї були темні синці, ймовірно, від крапельниць чи ін'єкцій", - ділиться Джонсон.

Джонсон розповів про хворобу Єлизавети II (Фото: instagram.com/borisjohnsonuk)

Однак її розум, як підкреслював Едвард, був абсолютно ясним і неушкодженим хворобою. Час від часу під час розмови вона демонструвала свою фірмову білу посмішку, що підіймало настрій.

Джонсон також зазначив, що Єлизавета II все літо знала, що життя покидає її, але була сповнена рішучості триматися до останнього і виконувати свій обов'язок, спостерігаючи за мирним і впорядкованим переходом влади від нього до його наступниці Ліз Трасс.

Колишній лідер Консервативної партії Джонсон офіційно подав у відставку під час зустрічі. Він був 14-м прем'єр-міністром за час історичного 70-річного правління королеви.

Королеві було 96 років (Фото: Getty Images)

Колишній мер Лондона також озвучив останню пораду, яку дала йому королева:

"Немає сенсу в гіркоті". Вона сказала, що якби кожен у політиці й житті міг бачити це так само чітко, як вона, світ був би набагато щасливішим".

Що говорили раніше про здоров'я Єлизавети II

Джонсон - не перший, хто говорив про рак у монархині. У грудні 2022 року у своїй книзі "Єлизавета: Інтимний портрет" королівський біограф Гайлс Брандрет написав, що Її Величність хворіла на рідкісну форму мієломи - раку кісткового мозку. Він підкреслював, що цей діагноз пояснює ї"ї втому, втрату ваги та проблеми з рухливістю", про які часто згадували останнім часом.

Офіційна причина смерті королеви - старість, і палац ніколи не оприлюднював медичних даних, які б вказували на іншу причину.

Фото з похорон монархині (Фото: Getty Images)

Після смерті Єлизавети II на престол зійшов її старший син Чарльз III. Цього року у нього також діагностували онкологічне захворювання, і він вже пройшов хіміотерапію.