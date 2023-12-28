Від біографії до гумору: 6 кращих книг, які варто купити на подарунок

Анна. Біографія Анни Вінтур, головної редакторки Vogue (Емі Оделл)

Вперше українською під свята вийшов бестселер The New York Times, що потрапив у США до рейтингу найкращих видань Bloomberg’s 2022-го року. Анна Вінтур - не тільки одна з ключових фігур світу моди, прототип героїні культового фільму "Диявол носить Prada". Вона ще й жінка, яка завдячує своїм успіхом виключно своїй працьовитості, креативності та сталевій волі.

Авторка цієї біографічної книги розповідає про власний досвід роботи з Анною, а також наводить численні свідчення та уривки інтерв’ю, які зібрала під час роботи над книгою у колег, друзів та найближчого оточення Анни Вінтур. Авторка вибудовує сюжет довкола характеру Анни та розказує, як вона стала головною людиною у Vogue та фешн-бізнесі, витримавши жорстку конкуренцію з чоловіками бізнесу і політики.

Драбина (Євгенія Кузнєцова)

Книгою року ВВС 2023 став роман "Драбина" Євгенії Кузнєцової - роман з легким гумором та глибокими персонажами.

Починається все з того, що Толік нарешті придбав свій будиночок мрії в Іспанії, де тепло, красиво, а найголовніше - немає надокучливої рідні. Аж ось війна перевертає все і до особистого іспанського раю з’їжджаються мама Толіка, його одноногий дядько, далека родичка зі своїм слинявим песиком, сестра з депресивною подругою і навіть котячі свекруха й невістка… Кожен зі своїми страхами, смаками та баченням майбутнього. Книга дуже наснажує, як ковток свіжого повітря!

Позивний для Йова. Хроніки вторгнення (Олександр Михед)

Премію імені Юрія Шевельова за найкращу українську есеїстику 2022 року отримала книга "Позивний для Йова. Хроніки вторгнення". Автор, Олександр Михед почав писати її у перший день широкомасштабного вторгнення та працював над книжкою протягом тринадцяти місяців. Писав про те, що пережив разом зі своєю родиною, але йому вдалося написати не про особисте: він зібрав й виклав думки та переживання багатьох українців протягом першого року вторгнення.

Україн­ці, як і колись старозавітний Йов, нині проживають жахливі втрати. Як ми втрачаємо найрідніших друзів і домівки? Як змінюються українські діти і яку постпам’ять матиме наступне покоління? Врешті - ким є кожен із нас у цій війні? Це не просто книга, це артефакт історії.

БЛЕКАУТ. Хроніки нашого життя під час війни Росії проти України (Студія "Сері/граф")

Документальний комікс "Блекаут" переміг у номінації "Візуальний сторітелінг" премії Книжкового арсеналу "Найкращий книжковий дизайн 2023".

Блекаут, крізь який ми пройшли минулої зими, - це не лише темрява вдома, відсутність води й зв’язку, неможливість працювати. Це також історія про українців, які різними способами мужньо вчаться його долати. Це унікальна концептуальна "пам’ятка" про важливість світла і про нашу боротьбу із темрявою.

Коли відкриваєш чорну обкладинку, із вклеєною карткою, що імітує полароїдний знімок, "вмикається світло" сяючого жовтого форзацу. Так само воно вимикається, коли закриваєш книгу в кінці із відчуттям, що ти вихопив із пітьми підсвічену історію чийогось досвіду. Комікс вийшов також і англійською мовою.

Орден мовчальниць (Катерина Калитко)

Одна з найпотужніших поетес України цьогоріч була відзначена Національною премією України імені Тараса Шевченка.

Катерина Калитко у своїй книзі "Орден мовчальниць" майстерно створює портрет української жінки, проникаючи у потаємну сферу того, про що вона мовчить. Калитко володіє чарівною лірикою та витонченою майстерністю мови. Її слова звучать як мелодія, сповнена глибини емоцій та філософських роздумів, проникає у глибину душі, викликаючи емоційні реакції та роздуми. Неповторний стиль письма, автентичність та вразливість поетичного дару авторки створили книгу, яку читачеві хочеться носити у серці.

Ярчик і дев’ять собак (Настя Мельниченко)

Дитина просить подарувати песика або не знає, як подружитися із домашнім улюбленцем? Настя Мельниченко написала неймовірно теплу історію про те, як хлопчик Ярослав потрапив до своєї родички та її дев’ятьох собак. День у день Ярчик знайомиться з кожним чотирилапим другом. У книжці є також інформаційні блоки про особливості породи, догляд, фізичне та психічне здоров’я, годування, медичний супровід собак.

Книга отримала премію "Гуманна книжка" зоозахисної організації UAnimals за те, що допомагає плекати в дітях гуманне ставлення до тварин та довкілля.