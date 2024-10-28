Від 1 млн доларів і більше: топ-5 зірок, які заробляють шалені гроші на OnlyFans

Сафарі Семюелс - 1,91 млн доларів на місяць

Сафарі Семюелс привернув більше уваги, долучившись до OnlyFans, ніж завдяки своїй кар’єрі в музиці та реаліті-шоу. Репер підписався на платформу у 2020 році разом із дружиною Ерікою Меною, яка також входить до числа найбільш прибуткових авторів на сайті.

Мена активно просувала їхній спільний дебют на OnlyFans, написавши у Twitter: "Будьте мухою на нашій стіні. Мій чоловік приєднується до мене на OnlyFans".

Семюелс почав викладати аматорські дорослі відео, пропонуючи підписникам можливість зазирнути в їхнє інтимне життя за 50 доларів на місяць.

Сафарі Семюелс (фото: instagram.com/safaree)

Tyga - 7,69 млн доларів на місяць

Tyga знає, як перетворювати невдачі на джерело доходу. Після того як приватне фото репера з Rack City стало вірусним, він створив популярний акаунт на OnlyFans, де публікував відвертий контент за підписку в $20 на місяць. Коли платформа оголосила про припинення подібного контенту, Tyga висловив своє невдоволення.

"Я щойно видалив свій акаунт на OnlyFans і запустив власну платформу @myystar8 - більш сучасну, з вищою якістю та лише 10-відсотковою комісією," - написав він в Instagram. "Тепер творці зможуть створювати контент на свій вибір!".

Tyga (фото: instagram.com/tyga​​​​​​​)

Cardi B - 9,34 млн доларів на місяць

Карді Бі має 101 мільйон підписників в Instagram, і якщо підписки на її OnlyFans настільки ж численні, стає зрозуміло, чому вона заробляє 9,34 мільйона доларів на місяць, попри всього шість публікацій.

В інтерв’ю для британського журналу iD вона розповіла, чому приєдналася до платформи, здебільшого відомої своїм контентом для дорослих: "Я створила OnlyFans, бо люди більше часу проводять удома, і мені хотілося мати платформу, де я можу звертатися виключно до своїх шанувальників. Часто, насправді дуже часто, мені хочеться просто поговорити з моїми фанами, моїми людьми".

Cardi B (фото: instagram.com/iamcardib​​​​​​​)

Белла Торн - 11 млн доларів на місяць

Колишня зірка Disney буквально "зламала" OnlyFans, заробивши понад мільйон доларів за перші 24 години після реєстрації. Проте деякі критикували її за те, що вона зробила платформу більш мейнстрімною. Авторка контенту для дорослих Рейчел з Австралії поділилася у Rolling Stone: "Спостерігати, як знаменитість отримує величезні гроші від платформи, не визнаючи викликів, із якими стикаються секс-працівники, - це справжній ляпас".

Тепер її підписка безкоштовна, але доступ до відвертішого контенту залишається дорогим.

Белла Торн (фото: instagram.com/bellathorne​​​​​​​)

Блек Чайна - 20 млн доларів на місяць

Модель Блек Чайна заробляє мільйони на підписковій платформі, регулярно публікуючи ексклюзивний контент для дорослих, включаючи фотографії та відео, навіть на теми певних фетишів, за 19,99 доларів на місяць.

У квітні 2020 року вона оголосила про свою сторінку на OnlyFans в Instagram, опублікувавши тизер одного з відео, де крупним планом зображено її ногу, що топчеться на мисці з виноградом. Це відео набрало більше 1,1 мільйона переглядів.

Блек Чайна (фото: instagram.com/blacchyna​​​​​​​)