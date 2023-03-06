UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Вічна пам'ять і рана на все життя": у Запоріжжі російська ракета вбила сім'ю з 8-місячною дитиною

У Запоріжжі росіяни вбили сім'ю з немовлям (Instagram.com/anechka_10001)
Автор: Людмила Жукова

У Запоріжжі 2 березня російська ракета потрапила до житлового будинку. В результаті вбито 13 людей, серед яких сім'я з 8-місячною дитиною.

Про трагедію молодої родини повідомила у Instagram хрещена мама малюка Ганна.

Трагедія у Запоріжжі

Жінка написала у соцмережі, що її куми та маленька Емілія загинули на місці трагедії. Рятувальники дістали їхні тіла під час розбору завалів.

Анна до останнього сподівалася на диво, що близьких їй людей вдасться знайти в живих. Але Росія та її ракети безжально знищують усі, у тому числі мирних людей.

Ця родина була щаслива (фото: Микола Кулеба)

"Біль просто біль, безжально вирвали серце, розбили і покалічили душу.. Тисячу слів, за що? Я чекала 2 дні біля під'їзду молилася і вірила що вас знайдуть живими, чому так. Вічна пам'ять і рана на все життя. маленька і назавжди для мене усміхнена дівчинка, вибач, що не зберегли", - написала Ганна.

У Запоріжжі ракета вбила немовля (фото: Instagram.com/anechka_10001)

У коментарях українці написали, що цей біль просто не описати словами, а росіянам на віки немає прощення.

  • Біль та жах..невинні люди та маленьке янголятко...серце розривається на шматки...Ніколи не пробачимо.
  • Немає таких слів, які можуть відобразити біль, скорботу та співчуття. Царство небесне маленькому янголятку та батькам.
  • Щирі співчуття! Я сама із Запоріжжя і це нестерпний біль.
  • Господи, за що? Немає слів. Ніколи не простимо. Світла пам'ять янголятку та її батькам. Рідним терпінням та силам пережити таку втрату.

Зазначимо, що 6 березня у Запоріжжі оголошено днем жалоби за загиблими людьми внаслідок ракетного удару росіян.

Нагадаємо, російські військові вночі 2 березня, завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу було пошкоджено багатоповерховий будинок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя