"Вічна пам'ять і рана на все життя": у Запоріжжі російська ракета вбила сім'ю з 8-місячною дитиною
У Запоріжжі 2 березня російська ракета потрапила до житлового будинку. В результаті вбито 13 людей, серед яких сім'я з 8-місячною дитиною.
Про трагедію молодої родини повідомила у Instagram хрещена мама малюка Ганна.
Трагедія у Запоріжжі
Жінка написала у соцмережі, що її куми та маленька Емілія загинули на місці трагедії. Рятувальники дістали їхні тіла під час розбору завалів.
Анна до останнього сподівалася на диво, що близьких їй людей вдасться знайти в живих. Але Росія та її ракети безжально знищують усі, у тому числі мирних людей.
Ця родина була щаслива (фото: Микола Кулеба)
"Біль просто біль, безжально вирвали серце, розбили і покалічили душу.. Тисячу слів, за що? Я чекала 2 дні біля під'їзду молилася і вірила що вас знайдуть живими, чому так. Вічна пам'ять і рана на все життя. маленька і назавжди для мене усміхнена дівчинка, вибач, що не зберегли", - написала Ганна.
У Запоріжжі ракета вбила немовля (фото: Instagram.com/anechka_10001)
У коментарях українці написали, що цей біль просто не описати словами, а росіянам на віки немає прощення.
- Біль та жах..невинні люди та маленьке янголятко...серце розривається на шматки...Ніколи не пробачимо.
- Немає таких слів, які можуть відобразити біль, скорботу та співчуття. Царство небесне маленькому янголятку та батькам.
- Щирі співчуття! Я сама із Запоріжжя і це нестерпний біль.
- Господи, за що? Немає слів. Ніколи не простимо. Світла пам'ять янголятку та її батькам. Рідним терпінням та силам пережити таку втрату.
Зазначимо, що 6 березня у Запоріжжі оголошено днем жалоби за загиблими людьми внаслідок ракетного удару росіян.
Нагадаємо, російські військові вночі 2 березня, завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу було пошкоджено багатоповерховий будинок.