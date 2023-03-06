"Вічна пам'ять і рана на все життя": у Запоріжжі російська ракета вбила сім'ю з 8-місячною дитиною

У Запоріжжі 2 березня російська ракета потрапила до житлового будинку. В результаті вбито 13 людей, серед яких сім'я з 8-місячною дитиною.

Трагедія у Запоріжжі

Жінка написала у соцмережі, що її куми та маленька Емілія загинули на місці трагедії. Рятувальники дістали їхні тіла під час розбору завалів.

Анна до останнього сподівалася на диво, що близьких їй людей вдасться знайти в живих. Але Росія та її ракети безжально знищують усі, у тому числі мирних людей.

Ця родина була щаслива (фото: Микола Кулеба)

"Біль просто біль, безжально вирвали серце, розбили і покалічили душу.. Тисячу слів, за що? Я чекала 2 дні біля під'їзду молилася і вірила що вас знайдуть живими, чому так. Вічна пам'ять і рана на все життя. маленька і назавжди для мене усміхнена дівчинка, вибач, що не зберегли", - написала Ганна.

У Запоріжжі ракета вбила немовля (фото: Instagram.com/anechka_10001)

У коментарях українці написали, що цей біль просто не описати словами, а росіянам на віки немає прощення.

Біль та жах..невинні люди та маленьке янголятко...серце розривається на шматки...Ніколи не пробачимо.

Немає таких слів, які можуть відобразити біль, скорботу та співчуття. Царство небесне маленькому янголятку та батькам.

Щирі співчуття! Я сама із Запоріжжя і це нестерпний біль.

Господи, за що? Немає слів. Ніколи не простимо. Світла пам'ять янголятку та її батькам. Рідним терпінням та силам пережити таку втрату.

Зазначимо, що 6 березня у Запоріжжі оголошено днем жалоби за загиблими людьми внаслідок ракетного удару росіян.