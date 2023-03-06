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"Вічна пам'ять і рана на все життя": у Запоріжжі російська ракета вбила сім'ю з 8-місячною дитиною

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Понеділок 06 березня 2023 09:52
"Вічна пам'ять і рана на все життя": у Запоріжжі російська ракета вбила сім'ю з 8-місячною дитиною У Запоріжжі росіяни вбили сім'ю з немовлям (Instagram.com/anechka_10001)
Автор: Людмила Жукова

У Запоріжжі 2 березня російська ракета потрапила до житлового будинку. В результаті вбито 13 людей, серед яких сім'я з 8-місячною дитиною.

Про трагедію молодої родини повідомила у Instagram хрещена мама малюка Ганна.

Трагедія у Запоріжжі

Жінка написала у соцмережі, що її куми та маленька Емілія загинули на місці трагедії. Рятувальники дістали їхні тіла під час розбору завалів.

Анна до останнього сподівалася на диво, що близьких їй людей вдасться знайти в живих. Але Росія та її ракети безжально знищують усі, у тому числі мирних людей.

&quot;Вічна пам'ять і рана на все життя&quot;: у Запоріжжі російська ракета вбила сім'ю з 8-місячною дитиноюЦя родина була щаслива (фото: Микола Кулеба)

"Біль просто біль, безжально вирвали серце, розбили і покалічили душу.. Тисячу слів, за що? Я чекала 2 дні біля під'їзду молилася і вірила що вас знайдуть живими, чому так. Вічна пам'ять і рана на все життя. маленька і назавжди для мене усміхнена дівчинка, вибач, що не зберегли", - написала Ганна.

&quot;Вічна пам'ять і рана на все життя&quot;: у Запоріжжі російська ракета вбила сім'ю з 8-місячною дитиноюУ Запоріжжі ракета вбила немовля (фото: Instagram.com/anechka_10001)

У коментарях українці написали, що цей біль просто не описати словами, а росіянам на віки немає прощення.

  • Біль та жах..невинні люди та маленьке янголятко...серце розривається на шматки...Ніколи не пробачимо.
  • Немає таких слів, які можуть відобразити біль, скорботу та співчуття. Царство небесне маленькому янголятку та батькам.
  • Щирі співчуття! Я сама із Запоріжжя і це нестерпний біль.
  • Господи, за що? Немає слів. Ніколи не простимо. Світла пам'ять янголятку та її батькам. Рідним терпінням та силам пережити таку втрату.

Зазначимо, що 6 березня у Запоріжжі оголошено днем жалоби за загиблими людьми внаслідок ракетного удару росіян.

Нагадаємо, російські військові вночі 2 березня, завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу було пошкоджено багатоповерховий будинок.

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Запоріжжя