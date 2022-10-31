Обирайте дати для важливих справ: названі сприятливі та небезпечні дні у листопаді

Фази Місяця

Місяць, що росте - з 2 по 7 листопада, з 25 по 30 листопада

Місяць, що зменшується - з 9 по 23 листопада

Повний місяць - 8 листопада

Молодий місяць - 24 листопада

Місячне затемнення - 8 листопада

Найсприятливіші дні у листопаді 2022

Якщо ви задумали розпочати нову справу, стосунки, укласти договір чи підписати контракт – обирайте 24, 29 чи 30 листопада.

Енергії та сил Місяць додасть 1, 2, 7, 9, 11, 15, 19, 21, 22, 23, 28, 29 та 30 листопада.

Медичні операції варто проводити - 2, 4, 6, 7, 12, 14, 17, 18, 21, 27 та 29 листопада.

Похід до стоматолога плануйте на 2, 3, 7, 10, 11, 21, 22, 24, 26, 29, 30 листопада.

Великі покупки варто робити 2, 5, 7, 22, 28 та 29 листопада.

Для весілля, заручин чи вінчання підійдуть 6, 7, 25, 28, 29 та 30 листопада.

Якщо ви хочете трохи відпочити, плануйте відпустку на 1-3, 7, 10, 14, 19-25, 30 листопада.

Несприятливі дні у листопаді 2022

Не варто починати важливі справи, підписувати договори та витрачати великі суми грошей 6, 8, 20 листопада.

Будьте обережні та розподіляйте свої сили, не піддавайтеся на провокації та не сваріться 5, 6, 8, 12, 14, 20, 26 та 27 листопада

Важливі дні у листопаді 2022

Повний місяць і Місячне затемнення

Найнебезпечніші дні в будь-якому місяці - це Повний місяць. У листопаді Повний місяць відбудеться 8 листопада і цього дня відбудеться ще одна астрологічна подія - Повне затемнення Місяця у знаку Тельця.

Енергетично цей день буде складним і не варто перебувати на самоті, намагатись вирішити конфлікти, вплутуватися у сварки. А ще астрологи рекомендують цього дня не відмовляти у допомозі рідним, колегам чи друзям.

Будьте обережні, тому що в дні затемнення можуть бути ситуації, коли вам доведеться повертати різні борги за те, що вже сталося в минулому. Робіть добрі справи, попросіть вибачення у того, кого образили та помиріться з важливими людьми.

Поєднання Сонця з Меркурієм 8 листопада додасть цьому дню ще більше непередбачуваності - будьте обережні, не втрачайте контроль над ситуацією, не поспішайте приймати рішення та проявіть стриманість.

Венера перейде на знак Стрільця

З 16 листопада до 9 грудня настане період, який підштовхуватиме до ризику, авантюр та сумнівних справ. Саме 16 листопада не варто приймати доленосні рішення, робити великі покупки чи важливі фінансові операції. У цей день люди перестануть звертати увагу на безпеку та можуть наламати дров.

Також не варто займатися екстремальними видами спорту, проводити експерименти зі своїм здоров'ям, приймати нові ліки, сідати на дієту.

З'єднання Меркурія та Венери

Тандем цих двох планет вибухонебезпечний, оскільки породжує сильні негативні сплески енергії. Люди почнуть більше замислюватися про помсту, згадувати старі образи, шукати причин для конфлікту та з'ясування стосунків.

Якщо не хочете отримати проблем із рідними та близькими, то постарайтеся не згадувати старі образи, не говорити про минуле, не з'ясовувати стосунки та не приймати швидких та доленосних рішень.