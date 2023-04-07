"Ви заї**ли, військові!" У Чернівцях чоловік побив бійця ЗСУ за місце для паркування

Як усе сталося

Водій на машині КІА спортейдж РЄ 6885 ВХ не поділив стоянку і нецензурними словами образив бійця ЗСУ - Романа Ставчанського.

Також він сказав захиснику слідом: "Ви за**али військові!". Після чого він ударив військового в обличчя і втік з місця події.

Ставчанський опублікував номери машини неадеквату та з'ясувалося, що авто належить Бабенку Владиславу Володимировичу.

Роман Ставчанський у коментарі molbuk.ua розповів, що ситуація була зовсім не конфліктною, і він на такого не очікував.

"Я припаркувався близько 5 під'їзду будинку №4 на Бульварі Героїв Крут. Через сніг машину трохи заносило. Ззаду мене під'їхала машина KIA. Я вийшов і попросив чоловіка, щоб він почекав, поки я припаркуюся. Слідом почув, що це його місце. Я відповів, як це за рік, що я служив, можна було місце купити для паркування. Після цього чоловік просто підійшов до мене і кулаком ударив у ніс. Одразу сів у машину та поїхав", - каже Роман.

За словами військового, він не збирається це просто так залишати.

"Тиждень тому я звільнився в запас із 92-ї бригади ТРО, був на Харківщині. Я зовсім не очікував такого. У мене немає слів. За що ми там стоїмо? Після цього інциденту викликав поліцію. Мені сказали, що це дрібне хуліганство і що йому загрожує штраф. Але я цього так залишати не хочу. Завтра піду на медичну експертизу. Ніс після удару болить, набряк, я підозрюю, що він мені його зламав", - розповів Роман.

Брати вже написали на неадеквата заяву в поліцію.

Номери машини чоловіка, який напав на військового (фото: Олександр Ставчанський/Facebook)

Ким виявився нападник

Наголошується, що поліція приїжджала за викликом на Бульварі Героїв Крут. Правоохоронці одразу знайшли водія. Ним виявився 38-річний чернівчанин. Його залучили до адмінвідповідальності за статтею "дрібне хуліганство".

Також брат військового Олександр Ставчанський опублікував на своїй сторінці у Facebook фото нападаючого, він запевняє, що на знімку кривдник бійця ЗСУ.

"Знайомтеся, сьогоднішній "герой", який став знаменитим, який ударив військового за паркування. І дуже йому набридли військові, як він сказав", - написав Олександр під знімком.

Нападаючий чоловік ідентифікований братом захисника (фото: Олександр Ставчанський)