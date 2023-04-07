"Ви заї**ли, військові!" У Чернівцях чоловік побив бійця ЗСУ за місце для паркування

У Чернівцях чоловік накинувся на військового, який тільки-но повернувся з фронту, і вдарив його. Місцевому мешканцю не сподобався, що боєць нібито зайняв його місце на парковці.
Про деталі кричущого випадку розповів брат військового Олександр Ставчанський на Facebook.
Водій на машині КІА спортейдж РЄ 6885 ВХ не поділив стоянку і нецензурними словами образив бійця ЗСУ - Романа Ставчанського.
Також він сказав захиснику слідом: "Ви за**али військові!". Після чого він ударив військового в обличчя і втік з місця події.
Ставчанський опублікував номери машини неадеквату та з'ясувалося, що авто належить Бабенку Владиславу Володимировичу.
Роман Ставчанський у коментарі molbuk.ua розповів, що ситуація була зовсім не конфліктною, і він на такого не очікував.
"Я припаркувався близько 5 під'їзду будинку №4 на Бульварі Героїв Крут. Через сніг машину трохи заносило. Ззаду мене під'їхала машина KIA. Я вийшов і попросив чоловіка, щоб він почекав, поки я припаркуюся. Слідом почув, що це його місце. Я відповів, як це за рік, що я служив, можна було місце купити для паркування. Після цього чоловік просто підійшов до мене і кулаком ударив у ніс. Одразу сів у машину та поїхав", - каже Роман.
За словами військового, він не збирається це просто так залишати.
"Тиждень тому я звільнився в запас із 92-ї бригади ТРО, був на Харківщині. Я зовсім не очікував такого. У мене немає слів. За що ми там стоїмо? Після цього інциденту викликав поліцію. Мені сказали, що це дрібне хуліганство і що йому загрожує штраф. Але я цього так залишати не хочу. Завтра піду на медичну експертизу. Ніс після удару болить, набряк, я підозрюю, що він мені його зламав", - розповів Роман.
Брати вже написали на неадеквата заяву в поліцію.
Наголошується, що поліція приїжджала за викликом на Бульварі Героїв Крут. Правоохоронці одразу знайшли водія. Ним виявився 38-річний чернівчанин. Його залучили до адмінвідповідальності за статтею "дрібне хуліганство".
Також брат військового Олександр Ставчанський опублікував на своїй сторінці у Facebook фото нападаючого, він запевняє, що на знімку кривдник бійця ЗСУ.
"Знайомтеся, сьогоднішній "герой", який став знаменитим, який ударив військового за паркування. І дуже йому набридли військові, як він сказав", - написав Олександр під знімком.
Нападаючий чоловік ідентифікований братом захисника (фото: Олександр Ставчанський)
Як ми раніше писали, у Буковелі чоловік накинувся на бойового медика.