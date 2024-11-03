Написи на американських надгробках, які вас шокують. В Україні такі епітафії немислимі!

Надгробки - це підсумок усього життя людини, тож зазвичай і написи на них сумні та серйозні. Але чи уявляєте ви, що насправді може бути написано на деяких могилах у США?

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на матеріал видання Fakt розповідає про вкрай дивну традицію написів на американських надгробках.

Американські кладовища як джерело кулінарного натхнення

У Сполучених Штатах на деяких могильних плитах можна знайти рецепти страв, які передаються як культурна спадщина. Розі Грант, молода американка, виявила цей незвичний феномен і вирішила показати його світові.

Навчаючись у бібліотекарській справі та працюючи стажистом в архіві цвинтаря у Вашингтоні, вона створила сторінку у соцмережах для цікавих знахідок. Ця ідея дозволила їй ділитися цінною інформацією з кладовищ, а популярність сторінки різко зросла після знахідки на могилі Наомі Міллер-Довсон.

Рецепт печива на надгробку (фото: Instagram.com/ghostly.archive)

Могильна плита як кулінарна книга

Коли Розі Грант починала стажування на кладовищі, вона й уявити не могла, що знайде тут свою життєву пристрасть. Вона розглядала цвинтар лише як архівний простір із документами про давно померлих людей. Але її уважні спостереження виявили дещо набагато цікавіше.

Одного разу, прогулюючись по кладовищу Грін Вуд, Розі натрапила на рецепт масляних печив, вирізьблений на надгробку. Цей рецепт, залишений Наомі Міллер-Довсон, спонукав Розі створити серію відеороликів, у яких вона відтворює рецепти, знайдені на могилах.

Розі Грант готує страви по рецептах з кладовищ (фото: Instagram.com/ghostly.archive)

Рецепти, що об’єднують покоління

Незвичне для України, але популярне в США гравіювання рецептів на надгробках є оригінальним способом увічнення пам’яті про померлих.

Розі Грант, яка до цього не цікавилася випічкою, взялася за відтворення цих старовинних рецептів. Серед інших вона приготувала іриски, популярні в штаті Юта, горіхові булочки з Ізраїлю та традиційні масляні печива.

Це не просто рецепт - це пам’ять про бабусь, які залишили слід у кулінарній культурі. Спілкуючись із сім’ями померлих, Розі дізнається про значення цих рецептів для близьких, що відображає їхню любов і повагу до пам’яті рідних.

Цвинтарні рецепти "оживають" завдяки Розі Грант (фото: Instagram.com/ghostly.archive)

Живі спогади про близьких через рецепти

Розі виявила, що кулінарні рецепти на надгробках є проявом ностальгії за тим, що було важливим у житті покійних - їхньою кулінарною майстерністю.

Рецепти залишаються для рідних живими спогадами, а для відвідувачів кладовищ - джерелом натхнення як у кулінарії, так і в життєвих роздумах. Рецепти, викарбувані на камені, стають своєрідним зв’язком між поколіннями.