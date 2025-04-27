Ви такого точно ще не бачили! Ці фото королівських пінгвінів шокували мережу

Відомий фотограф зробив неймовірні кадри пташеня королівських пінгвінів і показав їх у своєму блозі. Фото шокували дописувачів, бо нічого подібного вони раніше не бачили. Що було на цих знімках?

Чому фотографії маленьких пінгвінів викликали ажіотаж у користувачів соціальних мереж, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на What`s the jam.

Фотограф Браян Метьюз з Ньюкасла в Англії - відомий своїми знімками живої природи. Він багато їздить по світу і робить неймовірні кадри з тваринами. Нещодавно він побував на острові Сондерс на Фолклендських островах, де побачив пташенят королівського пінгвіна.

Деякі пташенята дуже здивували 46-річного фотографа, бо вони виглядали…як безголові. Браян був просто спантеличений і почав спостерігати за пінгвінами. За деякий час він знайшов розгадку - малюки просто схиляли голову таким чином, щоб зберегти тепло, а здалеку це виглядало, ніби вони безголові.

"У той час я досліджував пляж та фотографував пінгвінів у рамках великого проєкту, який документував поведінку морських птахів і стійкість до клімату", - розповів Метьюз.

Він додав, що поставив камеру низько на пісок, щоб отримати кращу перспективу і не заважати пінгвінам.

"Коли я вперше це помітив, я засміявся, вони справді були схожі на гігантські пасхальні яйця або на безголових курчат. Але крім цієї початкової реакції я зрозумів, що зафіксував щось справді унікальне та веселе. Не часто можна побачити пташенят пінгвінів у такій нерухомій, майже скульптурній позі", - розповів фотограф.

Згодом фото з "безголовими пінгвінами" Метьюз розмістив на своїй сторінці в Instagram. Знімки викликали безліч емоцій та коментарів. Пташенята королівських пінгвінів шокували мережу (фото: instagram.com/bwmphoto)

"Без голови? Королівський пінгвін чи гігантське пухнасте яйце з крилами? Ці пташенята опанували мистецтвом виглядати абсолютно безголовими, коли ховають дзьоб під крила, щоб подрімати. На перший погляд, їх можна прийняти за загубленого плюшевого ведмедика чи пляжний м'яч дивної форми", - написав фотограф.