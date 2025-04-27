Ви такого точно ще не бачили! Ці фото королівських пінгвінів шокували мережу
Відомий фотограф зробив неймовірні кадри пташеня королівських пінгвінів і показав їх у своєму блозі. Фото шокували дописувачів, бо нічого подібного вони раніше не бачили. Що було на цих знімках?
Чому фотографії маленьких пінгвінів викликали ажіотаж у користувачів соціальних мереж, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на What`s the jam.
Фотограф Браян Метьюз з Ньюкасла в Англії - відомий своїми знімками живої природи. Він багато їздить по світу і робить неймовірні кадри з тваринами. Нещодавно він побував на острові Сондерс на Фолклендських островах, де побачив пташенят королівського пінгвіна.
Деякі пташенята дуже здивували 46-річного фотографа, бо вони виглядали…як безголові. Браян був просто спантеличений і почав спостерігати за пінгвінами. За деякий час він знайшов розгадку - малюки просто схиляли голову таким чином, щоб зберегти тепло, а здалеку це виглядало, ніби вони безголові.
"У той час я досліджував пляж та фотографував пінгвінів у рамках великого проєкту, який документував поведінку морських птахів і стійкість до клімату", - розповів Метьюз.
Він додав, що поставив камеру низько на пісок, щоб отримати кращу перспективу і не заважати пінгвінам.
"Коли я вперше це помітив, я засміявся, вони справді були схожі на гігантські пасхальні яйця або на безголових курчат. Але крім цієї початкової реакції я зрозумів, що зафіксував щось справді унікальне та веселе. Не часто можна побачити пташенят пінгвінів у такій нерухомій, майже скульптурній позі", - розповів фотограф.
Згодом фото з "безголовими пінгвінами" Метьюз розмістив на своїй сторінці в Instagram. Знімки викликали безліч емоцій та коментарів.Пташенята королівських пінгвінів шокували мережу (фото: instagram.com/bwmphoto)
"Без голови? Королівський пінгвін чи гігантське пухнасте яйце з крилами? Ці пташенята опанували мистецтвом виглядати абсолютно безголовими, коли ховають дзьоб під крила, щоб подрімати. На перший погляд, їх можна прийняти за загубленого плюшевого ведмедика чи пляжний м'яч дивної форми", - написав фотограф.
- Це виглядає як волохатий курячий нагетс
- Ні, це ківі з крильцями
- Самородок у своєму природному середовищі існування
- Це маленькі пухнасті нагетси
- Дякую, ви підняли мені настрій!
- Ці фото зробили мій день!
- Вони виглядають гарними навіть без голови
- Як в житті - уся справа у перспективі
- Це схоже на фото AL
- Я прочитав ваш опис і все одно не розумію - а де в них голови?