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Ви такого точно ще не бачили! Ці фото королівських пінгвінів шокували мережу

Неділя 27 квітня 2025 21:15
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Ви такого точно ще не бачили! Ці фото королівських пінгвінів шокували мережу Фотограф зробив унікальні кадри пташенят королівськіх пінгвінів, які шокували мережу (фото:Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Відомий фотограф зробив неймовірні кадри пташеня королівських пінгвінів і показав їх у своєму блозі. Фото шокували дописувачів, бо нічого подібного вони раніше не бачили. Що було на цих знімках?

Чому фотографії маленьких пінгвінів викликали ажіотаж у користувачів соціальних мереж, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на What`s the jam.

Фотограф Браян Метьюз з Ньюкасла в Англії - відомий своїми знімками живої природи. Він багато їздить по світу і робить неймовірні кадри з тваринами. Нещодавно він побував на острові Сондерс на Фолклендських островах, де побачив пташенят королівського пінгвіна.

Деякі пташенята дуже здивували 46-річного фотографа, бо вони виглядали…як безголові. Браян був просто спантеличений і почав спостерігати за пінгвінами. За деякий час він знайшов розгадку - малюки просто схиляли голову таким чином, щоб зберегти тепло, а здалеку це виглядало, ніби вони безголові.

"У той час я досліджував пляж та фотографував пінгвінів у рамках великого проєкту, який документував поведінку морських птахів і стійкість до клімату", - розповів Метьюз.

Він додав, що поставив камеру низько на пісок, щоб отримати кращу перспективу і не заважати пінгвінам.

"Коли я вперше це помітив, я засміявся, вони справді були схожі на гігантські пасхальні яйця або на безголових курчат. Але крім цієї початкової реакції я зрозумів, що зафіксував щось справді унікальне та веселе. Не часто можна побачити пташенят пінгвінів у такій нерухомій, майже скульптурній позі", - розповів фотограф.

Згодом фото з "безголовими пінгвінами" Метьюз розмістив на своїй сторінці в Instagram. Знімки викликали безліч емоцій та коментарів.Ви такого точно ще не бачили! Ці фото королівських пінгвінів шокували мережуВи такого точно ще не бачили! Ці фото королівських пінгвінів шокували мережуВи такого точно ще не бачили! Ці фото королівських пінгвінів шокували мережуВи такого точно ще не бачили! Ці фото королівських пінгвінів шокували мережуВи такого точно ще не бачили! Ці фото королівських пінгвінів шокували мережуПташенята королівських пінгвінів шокували мережу (фото: instagram.com/bwmphoto)

"Без голови? Королівський пінгвін чи гігантське пухнасте яйце з крилами? Ці пташенята опанували мистецтвом виглядати абсолютно безголовими, коли ховають дзьоб під крила, щоб подрімати. На перший погляд, їх можна прийняти за загубленого плюшевого ведмедика чи пляжний м'яч дивної форми", - написав фотограф.

  • Це виглядає як волохатий курячий нагетс
  • Ні, це ківі з крильцями
  • Самородок у своєму природному середовищі існування
  • Це маленькі пухнасті нагетси
  • Дякую, ви підняли мені настрій!
  • Ці фото зробили мій день!
  • Вони виглядають гарними навіть без голови
  • Як в житті - уся справа у перспективі
  • Це схоже на фото AL
  • Я прочитав ваш опис і все одно не розумію - а де в них голови?

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