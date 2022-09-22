Ви робили це неправильно. Тримайте геніальний спосіб порізати часник

Кулінар продемонстрував, як нарізати "ідеальний" часник тильною стороною ножа. Його відео набрало 4,2 мільйона переглядів у соціальних мережах, а фанати буквально збожеволіли від простоти трюку.

Як швидко нарізати часник

У цьому способі дуже важливо тримати пальці якомога далі від леза при використанні ножа.

Візьміть ніж і покладіть під нього часник. Використовуйте тильний бік ножа, натисніть на зубчик часнику – і все готове!

Як швидко очистити часник

Якщо покласти зубчики в металеву миску, а зверху накрити ще однією меншою, і сильно потрясти, то за 10-20 секунд можна очистити часник у великій кількості. Вам залишиться тільки вибрати зубчики з лушпиння та зрізати кінчики.