Ви робили це неправильно. Тримайте геніальний спосіб порізати часник

Дуже багато хто з нас не знає, що для того, щоб порізати зубчик часнику, не потрібно багато зусиль.
Один із британських шеф-кухарів поділився геніальним трюком, щоб зробити цей процес простим.
Кулінар продемонстрував, як нарізати "ідеальний" часник тильною стороною ножа. Його відео набрало 4,2 мільйона переглядів у соціальних мережах, а фанати буквально збожеволіли від простоти трюку.
У цьому способі дуже важливо тримати пальці якомога далі від леза при використанні ножа.
Візьміть ніж і покладіть під нього часник. Використовуйте тильний бік ножа, натисніть на зубчик часнику – і все готове!
@lexiscleankitchen
Kitchen Hack . How to peel and chop your fresh clove of garlic! We're all for a good #kitchenhack #tiktokfood #foodie #garlictrend #zwilling #lckoriginal sound - lexiscleankitchen
Якщо покласти зубчики в металеву миску, а зверху накрити ще однією меншою, і сильно потрясти, то за 10-20 секунд можна очистити часник у великій кількості. Вам залишиться тільки вибрати зубчики з лушпиння та зрізати кінчики.
Читайте також, як зробити олію, яка підвищує імунітет.
А ще розповідали про те, чим можна замінити олію під час смаження страв.