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Ви не погладшали! Дієтолог пояснила, чому зранку ви важите більше, ніж зазвичай

Як позбутися набряків зранку (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Вага людини може змінюватися з різних причин і часто вони є суто індивідуальними, адже стосуються загального стану здоров'я та способу життя. Однак є одна поширена причина на те, що ваша вага зранку більша, ніж протягом дня. Уся річ у набряках.

Детальніше про їхній вплив розповіла дієтолог Олеся Добрянська у своєму Telegram-каналі.

Що таке набряки

Набряк - це збільшення будь-якої частини тіла через скупчення міжклітинної рідини в тканинах. Найчастіше цією рідиною є звичайна вода, а іноді вона може затримувати ще й натрій, тобто сіль.

Лікар запевняє, що якщо поява набряків не пов'язана з жодними патологіями, то незначна корекція способу життя допоможе розв'язати проблему.

З якими патологіями потрібно йти до лікаря

Експерт називає ті набряки, причину появи яких варто шукати лише з фахівцем. Серед них: 

  • "серцеві" набряки
  • "ниркові" набряки
  • "печінкові" набряки
  • ендокринні набряки
  • ідіопатичний набряк
  • алергічні набряки
  • венозний набряковий синдром
  • лімфатичний набряковий синдром
  • кахектичний набряк

У решті випадків (вагітність, ПМС, довгий час в одному положення тощо) набряки є нормальним явищем.

Як не давати воді затримуватися

Якщо у вас набряки виникають через затримку води, додайте до свого раціону продукти, наповнені калієм.

Найдоступнішим джерелом калію є овочі та зелень. Тримайте список "лідерів": 

  • картопля запечена в шкірці
  • батат печений
  • шпинат
  • кінза
  • рукола
  • броколі
  • селера
  • помідори
  • болгарський перець
  • огірки

Здебільшого всі овочі містять велику кількість калію (фото: Freepik)

Фрукти та ягоди також не поступаються за вмістом калію:

  • курага
  • авокадо
  • банани
  • смородина
  • ківі
  • диня
  • персики
  • вишня
  • полуниця
  • груші
  • яблука

Дієтолог наголошує, що калію також багато в цілісних продуктах: бобових, зернових, рибі, м'ясі, насіння та горіхах.

Разом із тим людям, які мають хронічну ниркову недостатність, не можна споживати калій понаднормово. Тому в цьому випадку краще порадитися зі своїм лікарем.

 

Раніше ми писали, які макарони можна їсти на схудненні.

Читайте також, що не варто їсти влітку, якщо ви хочете скинути вагу.

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