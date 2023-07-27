Ви не погладшали! Дієтолог пояснила, чому зранку ви важите більше, ніж зазвичай

Вага людини може змінюватися з різних причин і часто вони є суто індивідуальними, адже стосуються загального стану здоров'я та способу життя. Однак є одна поширена причина на те, що ваша вага зранку більша, ніж протягом дня. Уся річ у набряках.
Детальніше про їхній вплив розповіла дієтолог Олеся Добрянська у своєму Telegram-каналі.
Набряк - це збільшення будь-якої частини тіла через скупчення міжклітинної рідини в тканинах. Найчастіше цією рідиною є звичайна вода, а іноді вона може затримувати ще й натрій, тобто сіль.
Лікар запевняє, що якщо поява набряків не пов'язана з жодними патологіями, то незначна корекція способу життя допоможе розв'язати проблему.
Експерт називає ті набряки, причину появи яких варто шукати лише з фахівцем. Серед них:
У решті випадків (вагітність, ПМС, довгий час в одному положення тощо) набряки є нормальним явищем.
Якщо у вас набряки виникають через затримку води, додайте до свого раціону продукти, наповнені калієм.
Найдоступнішим джерелом калію є овочі та зелень. Тримайте список "лідерів":
Здебільшого всі овочі містять велику кількість калію (фото: Freepik)
Фрукти та ягоди також не поступаються за вмістом калію:
Дієтолог наголошує, що калію також багато в цілісних продуктах: бобових, зернових, рибі, м'ясі, насіння та горіхах.
Разом із тим людям, які мають хронічну ниркову недостатність, не можна споживати калій понаднормово. Тому в цьому випадку краще порадитися зі своїм лікарем.
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