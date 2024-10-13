Ви можете і не знати! Ці симптоми можуть свідчити про "тихий серцевий напад"

Майже 45% інфарктів протікають майже безсимптомно. Їх ще називають "тихі серцеві напади".

Як виглядає тихий серцевий напад?

Тихий серцевий напад - це стан, який не викликає симптомів або має симптоми, які зазвичай не асоціюються з серцевим нападом. Це може не викликати біль у грудях або задишку, які зазвичай супроводжують серцевий напад. Однак не варто його недооцінювати! Це може завдати мінімальної шкоди серцю, але його наслідки можуть бути такими ж серйозними, як і серцевий напад.

Кому загрожує тихий серцевий напад?

Дослідження показують, що чоловіки приблизно в 1,7 раза частіше страждають від тихого серцевого нападу, ніж жінки.

Крім того, тихі серцеві напади частіше зустрічаються у людей, у яких:

надмірна вага,

нерегулярні заняття спортом,

людей з високим кров'яним тиском,

з високим рівнем холестерину.

Фактори, які можуть збільшити ризик серцевого нападу, включають:

стрес,

неправильне харчування (вживання великої кількості їжі з високим вмістом холестерину, солі та нездорових жирів),

високий рівень цукру в крові та куріння.

Люди, які перебувають на діалізі з пізньою стадією хронічної хвороби нирок, у сімейному анамнезі яких були серцеві захворювання - особи з генетичною схильністю, чоловіки старше 45 років, жінки в постменопаузі або жінки старше 55 років - також мають більший ризик серцевого нападу.

Як перевірити, чи був у вас тихий інфаркт?

Тихий інфаркт може бути важко розпізнати пацієнту або оточуючим. Лікар може розпізнати це, серед іншого: швидким або нерівномірним пульсом і незвичайними шумами в грудях.

Згідно з довгостроковим дослідженням, опублікованим у журналі Американської медичної асоціації, 8% учасників, у яких раніше не було захворювань серця, мали ознаки рубцювання серцевого м’яза, тобто вони мали серцевий напад протягом 10-річного періоду дослідження і не знали про це.

Лікар, який підозрює, що у пацієнта був тихий серцевий напад, може призначити тести, які виявлять пошкодження серцевого м’яза або молекулярні сліди тропоніну Т у крові – білка, який виділяється пошкодженими клітинами серця, аналізи крові, проведення дослідження ЕКГ, коронарографія, комп'ютерна або магнітно-резонансна томографія (МРТ), стрес-тест.