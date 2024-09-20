Названо поширену помилку під час схуднення. Вона додає 100 калорій до кожного прийому їжі

Що заважає людям худнути

Експерт зі схуднення розкрив п’ять популярних приправ, які саботують вашу дієту. Багато людей із задоволенням додають трохи смаку своїм стравам за допомогою таких соусів, як кетчуп, крем-салат або майонез.

Але, за словами професора Франкліна Джозефа неврахування доданих калорій із маленької столової ложки шкодить тим, хто хоче втратити вагу.

"Дотримання дієти з контрольованим споживанням калорій є одним із наріжних каменів будь-якої подорожі до схуднення, і, зрештою, створення дефіциту калорій", - повідомив експерт.

Однак не завжди легко точно визначити, скільки калорій ми споживаємо щодня, і є багато тих продуктів, на які ми не зважаємо.

Такі приправи, як кетчуп і майонез, надзвичайно популярні у людей по всьому світу.

Але ми не повинні забувати, що в них може бути багато цукру, жирів і калорій (наприклад, навіть незначна порція майонезу - це майже зайвих 100 калорій!), і вони враховуються в нашому щоденному споживанні калорій, усвідомлюємо ми це чи ні.

"Наприклад, майонез містить 94 калорії на столову ложку, тоді як заправка для салату містить 50", - сказав професор.

Якщо ви додаєте кетчуп, це додаткові 19 калорій на столову ложку, заправка для салату "Цезар" містить 85 калорій.

Важливо уважно стежити за тим, що ви їсте, та враховувати калорії для досягнення наших щоденних цілей.

Експерти рекомендують вносити невеликі та поступові зміни в ваше харчування, щоб досягти стійкої втрати ваги. Це може включати вживання більшої кількості білка, заміну солодких напоїв на воду та перехід на цільне зерно для таких основних продуктів, як хліб і рис.