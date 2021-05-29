Во Вьетнаме обнаружили "гибридный" штамм коронавируса: насколько он опасен

"После выполнения секвенирования генов у недавно выявленных пациентов мы обнаружили новый вариант, который представляет собой смесь штаммов из Индии и Великобритании", - сказал министр.

По словам чиновника, этот штамм более заразен и очень быстро распространяется воздушным путем.

За короткое время было зафиксировано очень много случаев заражения "вьетнамским" штаммом в разных местах страны.

Лонг уточнил, что с конца апреля в 31 из 63 городов и провинций страны новым штаммом COVID-19 были инфицированы почти 3600 граждан, что составляет более половины от общего количества зафиксированных заражений в стране.

Также он добавил, что Вьетнам "вскоре объявит миру о новом штамме".