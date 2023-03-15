Ветеринар назвала небезпечні продукти, яких не повинно бути в раціоні котів та собак

Часто до домашніх тварин ставляться як до членів сім'ї та щедро діляться з ними їжею, що приготована для всіх. Однак, деякі продукти можуть тільки нашкодити тваринам та викликати у них алергію.
Про це повідомила ветеринарний дієтолог Діана Василькова в Instgaram.
Експерт назвала небезпечні продукти, яких треба уникати в кормах і раціоні собак і коті. До списку входить:
Ветеринар зазначила, що деякі з цих інгредієнтів можуть міститись в кормах, вітамінних добавках і ласощах. Тому потрібно бути уважними та звертати увагу на склад тих чи інших продуктів.
Часто власники собак можуть порадувати свого улюбленця кісткою. Однак, цього робити не можна, адже кістки дуже шкодять організму. До заборонених для собак продуктів входять:
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