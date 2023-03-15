Ветеринар назвала небезпечні продукти, яких не повинно бути в раціоні котів та собак

Які продукти небезпечні

Експерт назвала небезпечні продукти, яких треба уникати в кормах і раціоні собак і коті. До списку входить:

цибуля;

часник;

авокадо;

виноград;

родзинки;

жуйки (речовина ксилітол);

горіх макадамія.

Ветеринар зазначила, що деякі з цих інгредієнтів можуть міститись в кормах, вітамінних добавках і ласощах. Тому потрібно бути уважними та звертати увагу на склад тих чи інших продуктів.

Заборонені продукти для собак

Часто власники собак можуть порадувати свого улюбленця кісткою. Однак, цього робити не можна, адже кістки дуже шкодять організму. До заборонених для собак продуктів входять: