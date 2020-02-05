ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ветеран АТО "наехал" на Усика: боксер ответил

STYLERНовости спорта    05.02.2020 - 19:07
Ветеран АТО "наехал" на Усика: боксер ответил
Александр Усик и Леонид Остальцев поругались (коллаж РБК-Украина)

Александр Усик и Леонид Остальцев раскритиковали друг друга

Александр Усик ответил стихами на грубое высказывание в свой адрес со стороны ветерана АТО и основателя сети пиццерий Pizza Veterano Леонида Остальцева, который назвал чемпиона мира по боксу "обезьяной".

Бывший военный раскритиковал спортсмена в своем эмоциональном интервью "Є сенс" на "Пятом канале".

Кроме Усика, досталось от Остальцева также и самому титулованному украинскому боксеру, чемпиону мира Василию Ломаченко.

Очевидно, что ветеран и бизнесмен отреагировал так на недавний скандал после публикации "Ломой" в сети видео с российскими военными.

"Нас окружают не только Ломаченки, Усики, Портновы, Богданы... и прочие иже с ними обезьяны. Есть огромное количество достойных людей, которые понимают, что происходит в стране, которые не боятся называть вещи своими именами, и при всем этом честно заявляют, что я - украинец, и я этим горжусь", - сказал основатель группы компаний Veterano Group.

Леонид Остальцев оскорбил Александра Усика в своем интервью

В свою очередь, Усик опубликовал в Instagram ответ на нападки в стихотворной форме, в котором Остальцева назвал "ослом" и "ковбоем", но тут же попросил не обижаться.

"На словах он Лев Толстой, а на деле холостой. Мир всем", - написал боксер.

"Может я и обезьяна, так твердит один осел, ты прости меня за слово, без обиды, ты ковбой. Сильную бороду ты носишь, мышцы крепкие твои, на словах ты терминатор, а по сути первый блин. Всех пугаешь пистолетом, не забудь мушку спилить, а то больно будет это, будет тяжко заходить. Голословные ребята научитесь говорить, а еще лучше учитесь не болтать, а сотворить", - говорится в публикации.

Ветеран АТО &quot;наехал&quot; на Усика: боксер ответил

Александр Усик ответил Леониду Остальцеву на критику (Фото: скрин instagram.com/usykaa)

Остальцев также отреагировал на "ответку" от Усика и подчеркнул, что готов повторить свои слова при личной встрече. Кроме того, ветеран добавил, что ожидает "стишок от Ломаченко".Ветеран АТО &quot;наехал&quot; на Усика: боксер ответил

Остальцев и Усик раскритиковали друг друга (Фото: скрин поста facebook.com/diliriya)

Я за спорт! Украинский боксер взорвал сеть "московской" олимпийкой Назвал погибшего воина "братоубийцей": скандал со священником под Киевом получил продолжение
Новости Украины Александр Усикскандалветеран АТО
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь