Ветеран АТО "наехал" на Усика: боксер ответил

Александр Усик и Леонид Остальцев поругались (коллаж РБК-Украина)

Александр Усик и Леонид Остальцев раскритиковали друг друга

Александр Усик ответил стихами на грубое высказывание в свой адрес со стороны ветерана АТО и основателя сети пиццерий Pizza Veterano Леонида Остальцева, который назвал чемпиона мира по боксу "обезьяной".

Бывший военный раскритиковал спортсмена в своем эмоциональном интервью "Є сенс" на "Пятом канале".

Кроме Усика, досталось от Остальцева также и самому титулованному украинскому боксеру, чемпиону мира Василию Ломаченко.

Очевидно, что ветеран и бизнесмен отреагировал так на недавний скандал после публикации "Ломой" в сети видео с российскими военными.

"Нас окружают не только Ломаченки, Усики, Портновы, Богданы... и прочие иже с ними обезьяны. Есть огромное количество достойных людей, которые понимают, что происходит в стране, которые не боятся называть вещи своими именами, и при всем этом честно заявляют, что я - украинец, и я этим горжусь", - сказал основатель группы компаний Veterano Group.

Леонид Остальцев оскорбил Александра Усика в своем интервью

В свою очередь, Усик опубликовал в Instagram ответ на нападки в стихотворной форме, в котором Остальцева назвал "ослом" и "ковбоем", но тут же попросил не обижаться.

"На словах он Лев Толстой, а на деле холостой. Мир всем", - написал боксер.

"Может я и обезьяна, так твердит один осел, ты прости меня за слово, без обиды, ты ковбой. Сильную бороду ты носишь, мышцы крепкие твои, на словах ты терминатор, а по сути первый блин. Всех пугаешь пистолетом, не забудь мушку спилить, а то больно будет это, будет тяжко заходить. Голословные ребята научитесь говорить, а еще лучше учитесь не болтать, а сотворить", - говорится в публикации.

Александр Усик ответил Леониду Остальцеву на критику (Фото: скрин instagram.com/usykaa)

Остальцев также отреагировал на "ответку" от Усика и подчеркнул, что готов повторить свои слова при личной встрече. Кроме того, ветеран добавил, что ожидает "стишок от Ломаченко".

Остальцев и Усик раскритиковали друг друга (Фото: скрин поста facebook.com/diliriya)