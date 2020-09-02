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Ветеран АТО избил ромов в центре Киева: воровали кошельки

Автор: Styler

В центре Киева ветеран АТО решил проучить ромов, которые занимались воровством

В центре Киева ромы воровали кошельки у людей. Прохожий заметил, что одна из женщин вытащила кошелек у женщины, которая шла с тремя детьми. Он схватил ромов и начал их избивать.

Когда за ромов пытались заступиться какие-то мужчины, то он брызнул им в лицо слезоточивым газом.

Видео избиения ромов можно посмотреть по этой ссылке.

В комментариях под видео стало известно, что мужчина, который бил ромов, - это ветеран АТО Макс Ярош. В прошлом году он заступился за полицейского, на которого ромы напали на железнодорожном вокзале Киева.

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Видео нападения ромов на ж/д вокзале в Киеве смотрите здесь.

Стоит отметить, что большинство пользователей сети поддержали действия ветерана АТО, но некоторые принципиально заявили о том, что женщин все же бить нельзя.

  • Жестко, но иначе никак. Менты не помогут. А работать это все племя никогда не будет. Живут и размножаются за счет краж и торговли наркотой;
  • Правильно!!!
  • Цыгане обнаглели…
  • Чаще будут их так валить может станут бояться, работать никто не хочет;
  • Правильно так и надо, потому что полиция сама имеет с этого процент поэтому ничего с ними не делает;
  • Абсолютно не достойное поведение! Забрать обратно кошелек - да, заступиться - да, но бить женщину и ставить на колени - это мерзко! Псих...
  • Как жутко смотреть это видео. Как можно радоваться действиям этого зверя... Она слабее его, она женщина. Народ озверел.

Напомним, в Никополе школьницы зверски побили свою сверстницу.

Ранее под Полтавой два брата несколько часов зверски истязали женщину из-за выдуманного похищения собаки.

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