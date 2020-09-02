Ветеран АТО избил ромов в центре Киева: воровали кошельки

В центре Киева ветеран АТО решил проучить ромов, которые занимались воровством
В центре Киева ромы воровали кошельки у людей. Прохожий заметил, что одна из женщин вытащила кошелек у женщины, которая шла с тремя детьми. Он схватил ромов и начал их избивать.
Когда за ромов пытались заступиться какие-то мужчины, то он брызнул им в лицо слезоточивым газом.
Видео избиения ромов можно посмотреть по этой ссылке.
В комментариях под видео стало известно, что мужчина, который бил ромов, - это ветеран АТО Макс Ярош. В прошлом году он заступился за полицейского, на которого ромы напали на железнодорожном вокзале Киева.
Видео нападения ромов на ж/д вокзале в Киеве смотрите здесь.
Стоит отметить, что большинство пользователей сети поддержали действия ветерана АТО, но некоторые принципиально заявили о том, что женщин все же бить нельзя.
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