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Ветеран АТО с ампутированной ногой установил рекорд Украины: протащил самолет Ан-26 (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Харьковской области на аэродроме "Чугуев" ветеран войны на востоке Украины установил новый рекорд. В частности, Роман Кашпур протащил самолет Ан-26 на 6,4 метра.

Так, рекорд установлен 2 декабря, сообщили на странице "Воздушного командования "Восток".

Отмечается, что в результате ранения на востоке Украины 24-летнему Роману Кашпуру ампутировали ногу. Парень сдвинул самолет Ан-26 и установил рекорд на максимальное расстояние тяги самолета с протезом ноги.

Вес самолета 16 тонн, а Романа - 78 кг. Он протащил воздушное судно за 44 секунды на 6,4 метра.

Свой рекорд рекордсмен посвятил волонтерам и военным Вооруженных сил Украины.

"Ко Дню Волонтера и в честь празднования 30-ти летия Вооруженных Сил Украины - посвящаю сегодняшний Национальный Рекорд Украины в номинации: "Тяга самолета АН-26(весом 16 тонн) на максимальное расстояние, человеком на протезе", - написал Роман в Facebook.

Кроме того, парень дважды участвовал в "Играх героев" - международных спортивных соревнованиях ветеранов.

Ранее мы сообщали, что пилот крупнейшего самолета в мире "Мрия" раскрыл секреты своей работы.

Также мы писали, что украинские атлеты перетащили самолет "Мрию" и установили мировой рекорд.

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