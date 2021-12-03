Ветеран АТО с ампутированной ногой установил рекорд Украины: протащил самолет Ан-26 (видео)

Отмечается, что в результате ранения на востоке Украины 24-летнему Роману Кашпуру ампутировали ногу. Парень сдвинул самолет Ан-26 и установил рекорд на максимальное расстояние тяги самолета с протезом ноги.

Вес самолета 16 тонн, а Романа - 78 кг. Он протащил воздушное судно за 44 секунды на 6,4 метра.

Свой рекорд рекордсмен посвятил волонтерам и военным Вооруженных сил Украины.

"Ко Дню Волонтера и в честь празднования 30-ти летия Вооруженных Сил Украины - посвящаю сегодняшний Национальный Рекорд Украины в номинации: "Тяга самолета АН-26(весом 16 тонн) на максимальное расстояние, человеком на протезе", - написал Роман в Facebook.

Кроме того, парень дважды участвовал в "Играх героев" - международных спортивных соревнованиях ветеранов.