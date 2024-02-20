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Весна подарує велике кохання тільки цим знакам Зодіаку. Щастя закрутить їм голову

Кому пощастить у коханні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Весна надасть представникам чотирьох знаків Зодіаку шанс на щастя. Вони зможуть знайти кохання всього свого життя. Від радості та захоплення їм захочеться співати та танцювати.

Хто зустріне своє кохання вже у березні-квітні цього року, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Knowinsiders.

Діва

Весною ви зможете забути про самотність. Однак не поспішайте пірнати у вир із головою, придивіться до людини, яка опинилась поряд з вами. Не факт, що ви робите помилку. Річ у тому, що вам просто потрібно підійти до початку відносин дуже відповідально.

Якщо ж у вас вже є друга половинка, то обов'язково заплануйте на березень чи квітень спільну відпустку. Не обов'язково збігати від усіх на тиждень, виділити хоча б день-два на відпочинок та романтику, це точно піде вашим стосункам на користь.

Телець

У березні чи квітні ви будете насолоджуватися спокоєм та гармонією. На вас чекає доленосна зустріч, запаморочливий роман подарує вам крила. А якщо у вас вже є кохана людина, то ця весна подарує вам безліч приємних моментів.

Не бійтеся проблем. Вам не загрожують проблеми та сварки, всі гострі кути можна згладити й без з'ясування стосунків. Найголовніше – зберігайте спокій і не виявляйте зайві емоції.

Терези

Для вас початок весни стане ідеальним моментом для початку нових стосунків. Зустріч з неймовірною людиною може відбутися будь-де і будь-коли. Будьте відкритими до почуттів та не бійтеся розкрити своє серце.

Якщо у вас вже є кохана людина, зберігайте свою вірність і відмовтеся від спокус. Не варто ризикувати, не зраджуйте того, хто вас по-справжньому любить.

Лев

Вас оточать увагою та турботою, ви будете купатися в увазі людей, які симпатичні та вам. Хтось вирішить проявити ініціативу та розповісти вам про свої почуття.

Якщо ви готові до серйозних змін, погодьтеся. Якщо ж у вас є сумніви, постарайтеся не квапити події. Людина, яка вас любить, прийме будь-яку відповідь, якщо вона буде чесною.

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