Весна в декабре: синоптики дали шокирующий прогноз погоды

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине готовит неприятный сюрприз в ближайшие дни

Погода в Украине во вторник, 17 декабря, ожидается солнечная и теплая практически во всех регионах Украины. В некоторых областях температура воздуха поднимется до +13 +15 градусов. Синоптики предупреждают об усилении ветра, до 12 м/с.

Погода на востоке Украины ожидается солнечная, местами возможна небольшая облачность, без осадков. Ночью в регионе от 0 до +4 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +5 +7 градусов, в Днепре до +8 градусов.

В южных областях дожди не прогнозируются, ожидается ясная и солнечная погода, ветер усилится до 7-12 м/с. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +3 +6 градусов, днем существенно потеплеет, в Николаеве и Херсоне +8 +11 градусов, в Одессе прогреется до +13 градусов. В Крыму облачно, без осадков. Ночью +3 +5 градусов, днем от +9 до +11 градусов.

На севере страны также немного потеплеет, без осадков. Ночью в регионе +1 +3 градуса, днем ожидается солнечная погода, +5 +7 градусов.

В западных областях ожидается теплая и суха погода, без осадков. Ветер усилится до 7-12 м/с. Ночью от +3 до +5 градусов, днем воздух прогреется до +11 +13 градусов, местами возможно до +15 градусов.

В центральной части страны сухо и солнечно, небольшая облачность. Ночью от 0 до +2 градусов, днем столбики термометров покажут +7 +9 градусов.

В Киеве 17 декабря небольшая облачность с прояснениями, без осадков. Ночью +1 +3 градуса, днем воздух прогреется до +8 +10 градусов.

Карта погоды на 17 декабря

По прогнозу синоптиков, такая погода продержится в Украине почти всю текущую неделю. В пятницу, 21 декабря, ожидается небольшое понижение температуры воздуха, а также в нескольких областях пройдет кратковременный дождь.

Карта погоды на 21 декабря