"Вещи все фирменные, запад помогает": оккупант позавидовал уровню жизни украинцев

"Во все фирменное одеты", - рассказывает он, на что женский голос на конце провода сетует, что украинцам же "запад помогает".

Ремонты в квартирах украинцев также стали предметом зависти захватчиков.

"Чтобы мне так квартиру обставить, мне надо одному быть еще лет десять, не пить, не курить и есть в столовой там в части где-то.

При этом смотришь, по трое, по четверо, по двое минимум детей. А тут с двумя детьми попробуй так хату обставить, кредит будешь платить, еще дети платить будут", - говорит он.

Он добавил, что вещи у украинцев фирменные, не то что "наш ширпотреб".