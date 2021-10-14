Эти вещества в потребительских товарах могут вызвать преждевременную смерть: новое исследование

Фталаты содержатся и в контейнерах для хранения продуктов питания, и в шампунях, косметике, духах, и в детских игрушках и прочее.

Специалисты из Нью-Йоркского университета отмечают, что люди с самым высоким уровнем фталатов имеют более высокий риск смерти от любой причины, особенно от сердечно-сосудистых заболеваний, говорится в исследовании, опубликованном на ScienceDirect.

"Это исследование дополняет растущую базу данных о воздействии пластмасс на организм человека и поддерживает общественное здравоохранение и бизнес-обоснования для сокращения или отказа от использования пластмасс", - заявил ведущий автор доктор Леонардо Трасанде, американский профессор педиатрии и медицины окружающей среды и здоровье населения.

В Национальном институте наук об окружающей среде указівается, что фталаты влияют на механизм выработки гормонов в организме (эндокринная система), и они "связаны с проблемами развития, репродуктивной системы, мозга, иммунной системы и другими проблемами".

Отмечается, что даже небольшие гормональные сбои могут вызвать "значительные эффекты развития и биологические последствия".

Предыдущие исследования связали фталаты с репродуктивными проблемами, такими как пороки развития половых органов и неопущение яичек у мальчиков, а также снижение количества сперматозоидов и уровня тестостерона у взрослых мужчин. Предыдущие исследования также связывали фталаты с детским ожирением, астмой, сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком.

На научную публикацию критически отреагировали в Американском химическом совете, представляющем химическую, пластиковую и хлорную промышленность Штатов. Там заявили, что в исследовании все фталаты были объединены в одну группу, но не упомянули, что промышленность утверждает - высокомолекулярные фталаты, такие как DINP и DIDP, обладают меньшей токсичностью, чем другие фталаты.