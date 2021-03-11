Весенняя волна коронавируса может стать катастрофой: ученый предупредил об опасности

Весенняя волна коронавируса в Украине может проходить до конца мая, а ее пик опадет на начало апреля. Количество зараженных ежесуточно может достигнуть 40 тысяч человек.
Об опасности новой волны рассказал НАН кандидат биологических наук Владимир Галицкий.
"Выводы основаны на данных изучения развития эпидемии в течение весны-лета прошлого года в странах Северного полушария и в течение лета-осени прошлого года в странах Южном полушарии. Мы установили, что весенняя волна эпидемии обусловлена сезонным восстановлением экспрессии основного вирусного рецептора - ангиотензин-превращающего фермента (фермента) -2 (ACE-2) - с началом роста светлого дня. Причем большое количество этого рецептора экспрессируется именно эпителием легких. Соответственно, происходит резкий (в сотни раз) рост восприимчивости, а легочная ткань становится основным объектом вирусной атаки", - предупредил Галицкий.
По словам ученого, темпы вакцинации в стране невелики, а весенняя волна может стать катастрофой.
"Интенсивное проведение прививок могло бы помешать стремительному развитию эпидемии в Украине. Чтобы сорвать весеннюю волну заболеваемости, в данный момент следовало бы вакцинировать уже около 50-70% населения, однако темпы вакцинации у нас, к сожалению, очень низкие", - отметил эксперт.
Ученый советует гражданам избегать поездок в общественном транспорте воздержаться от посещения массовых мероприятий, спортзалов, развлекательных заведений, заведений питания. В общем избегать всех контактов, без которых можно обойтись, носить респираторы со степенью защиты FFP3 и защитные очки и по возможности - вакцинироваться.
Напомним, ранее инфекционист рассказал, как работает Astrazeneca, кого нельзя вакцинировать и кому прививка - обязательна.