Весенняя волна коронавируса может стать катастрофой: ученый предупредил об опасности

"Выводы основаны на данных изучения развития эпидемии в течение весны-лета прошлого года в странах Северного полушария и в течение лета-осени прошлого года в странах Южном полушарии. Мы установили, что весенняя волна эпидемии обусловлена ​​сезонным восстановлением экспрессии основного вирусного рецептора - ангиотензин-превращающего фермента (фермента) -2 (ACE-2) - с началом роста светлого дня. Причем большое количество этого рецептора экспрессируется именно эпителием легких. Соответственно, происходит резкий (в сотни раз) рост восприимчивости, а легочная ткань становится основным объектом вирусной атаки", - предупредил Галицкий.

По словам ученого, темпы вакцинации в стране невелики, а весенняя волна может стать катастрофой.

"Интенсивное проведение прививок могло бы помешать стремительному развитию эпидемии в Украине. Чтобы сорвать весеннюю волну заболеваемости, в данный момент следовало бы вакцинировать уже около 50-70% населения, однако темпы вакцинации у нас, к сожалению, очень низкие", - отметил эксперт.

Ученый советует гражданам избегать поездок в общественном транспорте воздержаться от посещения массовых мероприятий, спортзалов, развлекательных заведений, заведений питания. В общем избегать всех контактов, без которых можно обойтись, носить респираторы со степенью защиты FFP3 и защитные очки и по возможности - вакцинироваться.