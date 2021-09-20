Верующая мать запрещала вакцинироваться: новые подробности смерти 19-летнего студента под Киевом

Женщина призналась, что даже не догадывалась о том, что сын пошел против ее воли и сделал прививку от COVID-19.

"Мы все категорически запретили ему делать вакцинацию, мы люди верующие", - заявила мать студента Галина Сало.

Парень привился вакциной Pfizer в прошлый понедельник. Сразу же после этого он позвонил своему старшему брату и обо всем рассказал. А мать узнала об этом через несколько часов. Ей сообщил куратор из института, когда Владимиру стало плохо.

Галина говорит, что молилась за сына, но чуда, к сожалению, не произошло.

Ректор Украинского гуманитарного института Людмила Штанько рассказала, что все произошло очень быстро. Когда ей сообщили, что студенту плохо, то она пошла к нему.

"Состояние, когда я зашла, у него было ужасным: лицо практически было синее, были судороги, пена изо рта, рвота. Это просто ужасно и это в течение 15 минут и все. Где-то в 20:20 мы застали его в таком состоянии и в 20:35 уже пульс исчез и дыхания исчезло. Параллельно с этим мы вызвали скорую", - заявила Штанько.

Первую помощь в общежитии парню оказывали институтский фельдшер и ректор. До приезда "скорой помощи" он уже не дышал.

Новые подробности смерти 19-летнего студента Владимира Сало (видео: YouTube)