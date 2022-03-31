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Как вернуть пожертвования в Международный Красный Крест: есть простой механизм

Фото: Как вернуть пожертвования Междуеародному Красному Кресту (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Международная организация Красного Креста попала в крупный скандал. Оказывается, глава МККК Петер Маурер посетил Москву и пообщался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. А еще он попросил разрешения на открытие центра – в Ростове-на-Дону.

Все детали о скандале с Международным Красным Крестом и о том, как можно вернуть свои пожертвования – читайте ниже.

Новость о странном поведении главы МККК возмутила украинцев. Организация Красного Креста – это международное гуманитарное движение, которое было основано в 1863 году и объединило более 17 миллионов сотрудников и добровольцев во всем мире.

Девиз этой организации звучит так: "Помогать страждущим без какого-либо неблагоприятного различия, способствуя тем самым установлению мира на Земле".

Через несколько дней после полномасштабного вторжения России в Украину, стало известно, что Красный Крест запретил использовать свои эмблемы на гуманитарных автомобилях.

И только недавно появилось уточнение, что эмблему Красного Креста в условиях вооруженного конфликта может использовать медицинский персонал, военный медперсонал, военный медицинский транспорт или объекты.

А вот на гуманитарные грузы, транспорт и объекты наносить эмблему Красного креста могут только работники организации.

Стоит отметить, что война в Украине идет уже 35 день и количество пострадавших идет на тысячи, но сотрудники Красного Креста так и не добрались до мест, где люди нуждаются в помощи – Мариуполь, Харьков, Чернигов.

Как сообщили в МККК 29 марта – идут переговоры, чтобы сотрудники могли попасть для оказания помощи.

А 30 марта стало известно, что российские оккупанты нанесли удар по зданию Красного Креста в Мариуполе. Знак организации был хорошо виден на крыше.

Люди во многих странах жертвуют деньги на помощь, а в последний месяц – и для людей, которые пострадали в Украине от военной агрессии со стороны России.

В Красном Кресте Украины сообщили, что не имеют отношения к открытию офисов ли гуманитарных пунктов в России. Сейчас украинская организация занимается помощью гражданскому населению.

Если вы пожертвовали деньги для Украины в международную организацию Красного Креста, то есть простой механизм их возврата.

Возврат средств возможен в течение 60 дней с момента первоначального пожертвования:

Онлайн, посетив раздел "Моя учетная запись"(до 150 долларов США)

По телефону донорской службы (1-800-RED CROSS)

Отправив онлайн-форму

Если запрошенный возврат средств превышает 60 дней с момента первоначального пожертвования, позвоните по телефону 1-800-RED CROSS, и ваш запрос будет рассмотрен в индивидуальном порядке.

Напомним, ранее мы писали о том, какие гуманитарные коридоры будут работать 31 марта.

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Красный Крест