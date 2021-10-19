Как вернуть обоняние после коронавируса: медики назвали отличный способ

Одним из отличительных признаков коронавируса является потеря обоняния и вкуса. Как показывают опросы, такой симптом испытали почти половина людей, которые перенесли болезнь. Восстановление обоняния может занять от нескольких дней до нескольких месяцев, и долговременная потеря нюха говорит о постковидном синдроме, утверждают медики.
Как объясняют специалисты портала FifthSence, специального лечения такой проблемы не существует. Однако можно вернуть обоняние с помощью постоянных тренировок.
По мнению ученых, вернуть обоняние можно. И по сути, нос придется заново учить распознавать запахи и их запоминать. Можно использовать для этого эфирные масла и запахи, которые вам знакомы много лет.
Разложите все предметы по баночкам. Масла можно капнуть на палочки или ватный диск и поместить его в банку. Баночки стоит подписать. Хранить их нужно в прохладном месте.
Каждую открывайте по очереди. Расслабьтесь и глубоко вдыхайте. Слишком быстрый вдох и слишком глубокий – не подходят.
На каждую баночку – по 10 секунд.
Повторите процедуру дважды. Потом возьмите перерыв.
Свои ощущения можно записывать на листочке или в блокноте. Дневник наблюдений поможет вам понять, какие запахи вернулись быстрее.
Специалисты рекомендуют делать такие тренировки минимум дважды в день – например, утром и вечером. Но и в течение дня вы можете тренировать свой нос дома, на улице, парке, в гостях. Нюхайте привычные вам предметы, цветы, парфюмерию, еду.
Если вы в первые дни не почувствуете запахи – не расстраивайтесь. Обоняние может вернуться также внезапно, как и исчезло. Некоторым людям нужно пару недель, чтобы снова уловить знакомые запахи, а некоторым – пару месяцев.
Как вернуть нюх после коронавируса
Напомним, ранее мы писали о том, что львовские врачи назвали опасное осложнение после коронавируса.
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