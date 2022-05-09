Как вернуть лицу сияние и красоту без посещения салона: самая простая чудо-маска

Специалисты дали простой секрет омолаживающей маски – она делается из обычного желатина. И такая маска уберет морщинки с вашего лица не хуже ботокса. Также маска поможет вернуть красивый цвет и разгладит поверхность.

Обычный пищевой желатин по своей сути - тот же гидролизованный коллаген. Поэтому он насытит кожу влагой. И самое важное – в нем нет химических веществ, поэтому риск для появления аллергической реакции минимальный.

Что нужно для маски

Желатин - 2 ст. ложки

Молоко - 4 ст. ложки

Витамин Е - несколько капель

Оливковое масло - 1 ч. ложка

Мед - 1 ч. ложка

Способ приготовления

Возьмите пластиковую миску, смешайте в ней желатин и молоко. Оставьте на 5-10 минут, чтобы желатин растворился и разбух.

В другой емкости (большего размера) налейте кипяток – это паровая баня для вашей будущей маски.

Далее размешайте хорошо желатин с молоком – до однородной массы. Добавьте несколько капель (или пару капсул) жидкого витамина Е, и по одной чайной ложке оливкового масла и меда.

Если под руками нет оливкового масла, то берите любое косметическое – масло зародышей пшеницы, жожоба, абрикосовых косточек и так далее.

Готовую маску нанесите на предварительно очищенное гелем для умывания и тоником лицо. Чтобы маска быстро не засохла – накройте ее сверху пищевой пленкой. Не забудьте только вырезать отверстия для глаз, носа и рта.

Оставьте маску на 20-25 минут. Постарайтесь в это время просто лежать, чтобы кожа могла спокойно напитываться влагой и полезными веществами.

Смывайте маску теплой водой. А после – протрите его кубиками льда. Можно использовать теплый отвар целебных трав – календула, ромашка.