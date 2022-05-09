Как вернуть лицу сияние и красоту без посещения салона: самая простая чудо-маска

Избавиться от серого оттенка лица, небольших морщинок и освежить свою кожу можно самостоятельно. Для того чтобы навести красоту и избавиться от потухшей кожи совсем необязательно посещать дорогие салоны красоты и косметолога.
Как сделать самую простую маску для лица, которая поможет омолодить кожу, рассказали в Storinka.
Специалисты дали простой секрет омолаживающей маски – она делается из обычного желатина. И такая маска уберет морщинки с вашего лица не хуже ботокса. Также маска поможет вернуть красивый цвет и разгладит поверхность.
Обычный пищевой желатин по своей сути - тот же гидролизованный коллаген. Поэтому он насытит кожу влагой. И самое важное – в нем нет химических веществ, поэтому риск для появления аллергической реакции минимальный.
Возьмите пластиковую миску, смешайте в ней желатин и молоко. Оставьте на 5-10 минут, чтобы желатин растворился и разбух.
В другой емкости (большего размера) налейте кипяток – это паровая баня для вашей будущей маски.
Далее размешайте хорошо желатин с молоком – до однородной массы. Добавьте несколько капель (или пару капсул) жидкого витамина Е, и по одной чайной ложке оливкового масла и меда.
Если под руками нет оливкового масла, то берите любое косметическое – масло зародышей пшеницы, жожоба, абрикосовых косточек и так далее.
Готовую маску нанесите на предварительно очищенное гелем для умывания и тоником лицо. Чтобы маска быстро не засохла – накройте ее сверху пищевой пленкой. Не забудьте только вырезать отверстия для глаз, носа и рта.
Оставьте маску на 20-25 минут. Постарайтесь в это время просто лежать, чтобы кожа могла спокойно напитываться влагой и полезными веществами.
Смывайте маску теплой водой. А после – протрите его кубиками льда. Можно использовать теплый отвар целебных трав – календула, ромашка.
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