UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как вернуть лицу сияние и красоту без посещения салона: самая простая чудо-маска

Фото: Как сделать чудо-маску для лица самостоятельно (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Избавиться от серого оттенка лица, небольших морщинок и освежить свою кожу можно самостоятельно. Для того чтобы навести красоту и избавиться от потухшей кожи совсем необязательно посещать дорогие салоны красоты и косметолога.

Как сделать самую простую маску для лица, которая поможет омолодить кожу, рассказали в Storinka.

Специалисты дали простой секрет омолаживающей маски – она делается из обычного желатина. И такая маска уберет морщинки с вашего лица не хуже ботокса. Также маска поможет вернуть красивый цвет и разгладит поверхность.

Обычный пищевой желатин по своей сути - тот же гидролизованный коллаген. Поэтому он насытит кожу влагой. И самое важное – в нем нет химических веществ, поэтому риск для появления аллергической реакции минимальный.

Что нужно для маски

  • Желатин - 2 ст. ложки
  • Молоко - 4 ст. ложки
  • Витамин Е - несколько капель
  • Оливковое масло - 1 ч. ложка
  • Мед - 1 ч. ложка

Способ приготовления

Возьмите пластиковую миску, смешайте в ней желатин и молоко. Оставьте на 5-10 минут, чтобы желатин растворился и разбух.

В другой емкости (большего размера) налейте кипяток – это паровая баня для вашей будущей маски.

Далее размешайте хорошо желатин с молоком – до однородной массы. Добавьте несколько капель (или пару капсул) жидкого витамина Е, и по одной чайной ложке оливкового масла и меда.

Если под руками нет оливкового масла, то берите любое косметическое – масло зародышей пшеницы, жожоба, абрикосовых косточек и так далее.

Готовую маску нанесите на предварительно очищенное гелем для умывания и тоником лицо. Чтобы маска быстро не засохла – накройте ее сверху пищевой пленкой. Не забудьте только вырезать отверстия для глаз, носа и рта.

Оставьте маску на 20-25 минут. Постарайтесь в это время просто лежать, чтобы кожа могла спокойно напитываться влагой и полезными веществами.

Смывайте маску теплой водой. А после – протрите его кубиками льда. Можно использовать теплый отвар целебных трав – календула, ромашка.

Напомним, ранее мы писали о том, как в домашних условиях самостоятельно покрасить волосы.

А также рассказывали о том, что врачи назвали очень важный и полезный овощ для здоровья женщины.

Читайте РБК-Украина в Google News
косметологиялицо