Меган Маркл шокировала откровенным признанием о дальнейшей жизни

Меган Маркл, которая планирует перезд в Малибу, вероятнее всего вернется в киноиндустрию. Еще прошлым летом супруга принца Гарри начала двигаться в заданном направлении и не собирается останавливаться, информирует Daily Mail.

В июле 2019 года на премьере мультфильма "Король Лев" герцог представил Меган Маркл президенту компании The Walt Disney. Обычная светская беседа в итоге привела к заключению эксклюзивного контракта с кинокомпанией Disney.

Меган Маркл и принц Гарри (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

А вот поправить семейные финансы Меган собирается большой ролью в кино. И не в какой-нибудь комедии или мелодраме, а в популярном супергеройском экшне. Как стало известно, герцогиня уже велела своим агентам "активно искать" ей подходящую роль.

"Она сказала, что хочет, чтобы ее возвращение к актерской деятельности было связано с фильмом о супергероях. Меган планирует несколько встреч в Голливуде, чтобы обсудить дальнейшие возможности - она может выступить закадрово, подарив свой голос какому-нибудь персонажу, или даже сняться в кино лично. Меган прекрасно понимает, что не очень сильна как актриса. Но с другой стороны, будущие зрители не смогут пройти мимо того факта, что ее имя будет значится в титрах. Меган полна решимости снова играть", - сообщают источники.

Съемки в фильме о супергероях смогут обеспечить Меган Маркл безбедную жизнь и независимость от финансов британской короны.

Ранее Меган Маркл и и принц Гарри отказались вручать "Оскар", решив выступить за крупную сумму денег перед миллиардерами.