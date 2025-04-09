Верблюди, шейхи й тортури. Вся правда про вечірки Porta Potty, на яких покалічили модель Ковальчук

Історія 20-річної моделі Марії Ковальчук, яку знайшли на узбіччі дороги в Дубаї у критичному стані, знову вивела на поверхню тему скандальних "Porta Potty" - закритих вечірок для багатіїв, оповитих чутками про сексуальні збочення, насильство та астрономічні суми за мовчання.

Що ховається за тінню лакшері-тусовок в ОАЕ, в яких могла брати участь українка - дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).

Як виник феномен Porta Potty?

Феномен Porta Potty почав набирати розголосу у соцмережах ще у середині 2010-х. Саме там дівчата з різних країн світу почали ділитися шокуючими історіями під відповідним хештегом.

Вперше масово заговорили про це явище у 2016 році, а згодом тема періодично спливала в медіа - зокрема, у публікаціях VoxNews, Daily, MandyNews та The Beautiful Machine Magazine у 2022 році.

Попри хвилю обурення, яка неодноразово здіймалася у мережі, вечірки Porta Potty нікуди не зникли. Навпаки - під хештегом #PortaPottyDubai на платформах Instagram, TikTok, Twitter та Quora досі з’являються нові розповіді про жорстокі та принизливі "послуги", які нібито замовляють багатії за шалену плату. Усе це - за зачиненими дверима готелів і яхт у Дубаї.

З новою силою ця тема вибухнула після гучної історії української моделі Марії Ковальчук. Дівчину нещодавно знайшли на узбіччі траси в Дубаї з численними травмами.

Що відбувається за лаштунками Porta Potty-вечірок?

Через жорсткі угоди про конфіденційність, які дівчата нібито підписують перед участю у вечірках, більшість подробиць залишається в таємниці. Проте відомої інформації вистачає, аби зрозуміти масштаби шоку.

У 2022 році видання VoxNews та Daily опублікували викривальні матеріали про вечірки Porta Potty в Дубаї, де йшлося про те, що дівчатам платять сотні тисяч доларів, щоб вони ставали буквальними "людськими туалетами" - задовольняючи найзбоченіші сексуальні фантазії клієнтів. Що відомо про вечірки Porta Potty (фото: Getty Images)

"Це явище, коли інстамоделі та інфлюенсерки отримують пропозиції від дубайських багатіїв за участь у принизливих сексуальних актах, включаючи урино- та копрофілію", - йдеться в розслідуванні Vox.

У ще більш шокуючих розповідях згадується зоофілія, а також участь неповнолітніх. Зокрема, The Beautiful Machine Magazine описував відео, на якому 26-річна жінка зачитує контракт, погоджуючись на статеві контакти з клієнтом і його неповнолітнім братом. Вона також дає згоду на перевірку на ЗПСШ та зйомку процесу.

Дівчат також змушують здійснювати статевий акт із верблюдами, ослами - а чоловіки за цим спостерігають.

Чи справді вечірки Porta Potty організовують арабські шейхи?

Попри стійку асоціацію з арабськими шейхами, насправді серед замовників таких вечірок є й заможні чоловіки з Європи та США. Туди запрошують дівчат з усього світу - від африканок до українок, і для організаторів не має значення їхнє походження. Головне - готовність "заробити" та мовчати.

Як стверджують учасниці, часто агентства не повідомляють дівчатам, на які саме заходи вони їдуть. Усе стає зрозумілим уже на місці, коли відмовитися - пізно.

Ціна за мовчання - від 40 до 150 тисяч доларів, залежно від зовнішності та національності. Та навіть великі суми не можуть виправдати тих звірств, які описують у злитих відео та анонімних зізнаннях. Нові історії з'являються майже щомісяця, і попри гучні скандали, нічого не змінюється.

Нагадаємо, уродженка Львова і модель Марія Ковальчук, яка заробляла на платформі OnlyFans, зникла після 9 березня 2025 року.

Як повідомили російські ЗМІ з посиланням на подругу Марії, у той день дівчина відвідала вечірку, де познайомилася з двома чоловіками, які представилися працівниками модельного агентства. Наступного дня вона написала матері, що залишиться ночувати у них. Вже 11 березня Марія мала вилітати до Таїланду, але з нею зник будь-який зв’язок. Марія Ковальчук (фото: instagram.com/marielouna__)

Лише 19 березня стало відомо, що дівчину у важкому стані знайшли в лікарні - без телефону та особистих речей. За словами матері, у Марії виявили численні переломи, вона перенесла три складні операції та наразі не може говорити.

Днями інсайдер повідомив пропагандистській пресі нові шокуючі деталі трагедії.

Слідче управління ГУ Нацполіції у Львівській області розпочало досудове розслідування за фактом можливої торгівлі людьми - відповідно до ч.1 ст.149 Кримінального кодексу України. За цією статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Розслідування триває, однак подробиці правоохоронці поки що не розголошують.