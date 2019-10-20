В Венгрии при непонятных обстоятельствах погиб украинский заробитчанин: коллега бросил умирать

В Венгрии при странных обстоятельствах умер украинец, который отправился на заработки. Тело мужчины было обнаружено на парковке в городе Надьканиже на юго-западе страны. 37-летний коллега погибшего, также из Украины, в настоящее время находится под уголовным надзором за странные обстоятельства дела. Об этом передает издание Mukachevo.net.

Сообщается, что на теле умершего были обнаружены значительные травмы - на голове и позвоночнике.

По словам спикера прокуратуры округа Зала Чабы Пиргера, оба украинца, которые работали водителями грузовика, находились вместе на месте для отдыха вблизи Надьканиже конце прошлой недели. Один из них был обнаружен полицией мертвым.

Смерть украинского заробитчанина в Венгрии расследует полиция (Иллюстративное фото: из открытых источников)

Как рассказал коллега погибшего, он увидел напарника лежащим на земле, но решил, что тот просто спит, и не вызвал ни медиков, ни полицию.

Теперь мужчина обвиняется в неоказании помощи.

На время проведения следственных действий украинец не имеет права выехать за пределы Венгрии и должен остаться на служебной квартире в Будапеште, предоставленной работодателем.

Ранее сообщалось, что в Польше украинца, который работал на предприятии по производству гробов, бросили умирать в лесу после того, как ему стало плохо на работе и он потерял сознание.