Великодній декор з автентичним характером. Що придбати в українських брендів для затишку вдома (фото)

Рожева бавовняна хустка-витинанка

Український бренд Gunia пропонує автентичні хустки. Орнамент натхненний вишивкою рушника Полтавського регіону ХІХ століття. На ньому зображено Дерево Життя. Це образ родючості та оберегу роду. Воно уособлювало порядок, що протистоїть хаосу та виникнення усього живого.

Рожева хустка-витинанка (фото: guniaproject.com.ua)

Овальна тарілка "Кролик"

Овальна тарілка із кроликом у центрі від бренду "Щось Цікаве" точно додасть настрою навіть у найпохмуріші дні та вдало прикрасить святковий стіл до Великодня. Такий посуд підходить для гарячих страв, проте не використовуйте його в мікрохвильової печі.

Овальна тарілка "Кролик" (фото: shchos-tsikave.ua)

Керамічна тарілка ручної роботи до Великодня

Цю керамічну тарілку ручної роботи від бренду Fama можна сміливо назвати вишуканим витвором мистецтва, для тих, хто цінує естетику та затишок. Унікальність тарілки в тому, що вона існує лише в одному екземплярі. Особливого значення додають деталі: ніжні пастельні відтінки, витончені візерунки та гладка поверхня, покрита якісною глазур'ю.

Керамічна тарілка ручної роботи (фото: fama.ua)

Свічка "Вербова гілочка"

Свічка у формі вербового гілля від Svarga символізує пробудження після зими та відродження життя. Вона виготовлена з натурального бджолиного воску. Бруньки на свічці зроблені з фарбованого бджолиного воску, який покрито декоративним флоком.

Свічка "Вербова гілочка" (фото: svarga.ua)

Великодній ранер на стіл

Ранер - це доріжка, яка використовується насамперед для зонування обідньої зони та прикрашання столу. Також іноді його називають довгою скатертиною. Великодній ранер від бренду Na Khmari подарує вашому столу святковості та вишуканості. Доповніть його свічками, сухоцвітами та традиційними стравами - і святковий декор готовий!

Великодній ранер на стіл (фото: www.na-oblake.com)

Трійця до великодніх свічок "Великдень"

Підсвічник на три свічки із сучасною косівською мальованою керамікою від бренду Chichka. Його дизайн сповнений автентики та історичного коріння. Підсвічник створений у білому, коричневому та зеленому кольорах, а також використано акцентний блакитний колір у місцях, де стоять свічки.

Великодній підсвічник (фото: chichka.in.ua)

Тарілка "Наїв. Суцвіття"

Малюнок на тарілці натхнений вишитими рушниками 50–60-х років минулого століття. У ньому поєднується автентична романтична естетика з сучасним баченням - так народжується новий культурний символ. Посуд із таким візерунком від Gunia може стати гарною родзинкою на великодньому столі.

Тарілка "Наїв. Суцвіття" (фото: guniaproject.com.ua)

Чашка "Наїв. Волошки"

Розпис на чашці створений за мотивами вишитих рушників XX століття - частина з них із власної колекції бренду Gunia. Фактично через посуд відбувається популяризація традиційної української вишивки в сучасному контексті. Чашка є унікальним артефактом, оскільки майстри виготовляють лише по одному екземпляру своїх виробів.

Чашка "Наїв. Волошки" (фото: guniaproject.com.ua)

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