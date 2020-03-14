Великий пост в Украине: как не навредить своему здоровью строгой диетой

Великий пост – это самый строгий и длинный пост у христиан, который соблюдается в течении до 48 дней и оканчивается со светлым праздником Пасхи. Начался пост 2 марта и закончится 18 апреля. Известный врач-диетолог рассказала, как поститься так, чтобы не нанести вред своему здоровью, особенно в весенний период.

Украинцы соблюдают пост, так как считают его прекрасным периодом для очищения и восстановления организма, а также для похудения после зимних месяцев. Готовиться к посту нужно заранее и плавно исключать из рациона те продукты, которые запрещены.

"Во время поста запрещается есть продукты животного происхождения - а это чаще всего основа рациона украинцев. От мяса, яиц и молочных продуктов придется отказаться на 7 недель. И для того, чтобы организм не только не пострадал от этого, но и получил пользу, нужно научиться правильно балансировать растительные продукты, сочетать их между собой и структурировать свой рацион. С помощью сезонных овощей, фруктов, бобов и орехов мы обогатим свое меню микроэлементами и витаминами", - объяснила врач-диетолог Наталия Самойленко в эфире программы "Сніданок 1+1".

Она добавила, что во время поста нужно есть много клетчатки и продуктов, которые наполнены железом, так как при отказе от мяса, организм недополучает эти вещества.

Железо содержится в свекле, гречке, яблоках, тыкве и грецких орехах. Сладости можно заменить сухофруктами, халвой, медом и мармеладом.

Чтобы не набрать лишний вес во время поста, так как это рацион менее сытный и калорийный, не стоит налегать на углеводы – хлеб, булочки или макароны. В ежедневное меню нужно включить каши, овощи, бобовые и жиры – оливковое масло, маслины, орехи и авокадо.

Кроме того, врач-диетолог перечислила категории, которым стоит воздержаться от поста или соблюдать его не так строго. Это украинцы, у которых есть заболевания пищеварительной системы, нарушение обмена веществ, сердечно-сосудистые заболевания, нарушения работы почек, беременные женщины и люди, которые страдают анемией.

Великий пост 2020 - как не навредить собственному здоровью