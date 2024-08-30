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"Великі гроші". Анна Трінчер шокувала сумою, яку витратила на послуги психолога

Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Анна Трінчер, яка останнім часом багато приділяє уваги своєму внутрішньому та фізичному здоров’ю, розсекретила суму, яку витратила на консультації у психолога.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Скільки Трінчер заплатила психологу

У своїх сторіз артистка зізналася шанувальникам, що у неї дедалі менше бажання виставляти своє життя напоказ і дедалі більше прагнення приділяти час собі.

"Зараз я дуже прагну вибудувати гарні стосунки із собою. Виявилося, це складніше, ніж з чоловіком", - зізналася артистка.

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Анна не шкодує коштів на себе, особливо коли йдеться про її ментальне здоров'я.

"Мінус 120 тис. грн, плюс психологічне здоровʼя. Заплатила насправді великі гроші, робота триватиме 12 тижнів, може, під кінець ще оплачу на 24 тижні. Але це найкращі інвестиції в себе", - сказала Трінчер.

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Зазначимо, що дівчина продовжує працювати над психологічними травмами, пов'язаними зі стосунками з батьком і колишнім чоловіком Олександром Волошиним.

З блогером, який нещодавно оголосив про втечу з України, вони повідомили про розрив у листопаді минулого року.

Розлучення далося Анні нелегко. Вона болісно це переживала. Бізнесмен навіть намагався дати їхнім стосункам другий шанс.

Втім, знаменитість не захотіла повертатися до колишнього. За час, що вони були розлучені, вона зрозуміла, що відчуває себе щасливою без нього.

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