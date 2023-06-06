Велика вода почала зносити будинки під Херсоном: моторошне відео

Російські окупанти у ніч на 6 червня підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок цього більш як десять населених пунктів Херсонської області вже опинилися затопленими. Будинки місцевих жителів знесла велика вода.
Відео з'явилось у мережі.
На ролику можна побачити, що внаслідок підриву дамби вода змила будинок. Зокрема, видно дах будівлі, який пливе на воді.
"Ось до таких наслідків призвів терористичний акт росіян, просто немає слів", - йдеться у повідомленні.
У Херсоні частково затоплений мікрорайон Корабел, тому він був знеструмлений. Також він буде відключено від газопостачання.
Додамо, що окрім підтоплень у Херсоні також вода прибула до низки правобережних населених пунктів, серед них:
З цих населених пунктів проводиться евакуація. Рятувальникам складно дістатися деяких місць, адже там сильно розмило дороги.
Зараз триває евакуація населення до Херсона, далі до Миколаєва і звідти до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва й інших міст.
Раніше ми повідомляли, що центр окупованої Нової Каховки опинився під водою через підрив ГЕС.
Також ми писали, що рятувальники дістають із пасток тварин, постраждалих внаслідок підриву дамби.