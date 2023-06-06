Велика вода почала зносити будинки під Херсоном: моторошне відео

Російські окупанти у ніч на 6 червня підірвали Каховську ГЕС . Внаслідок цього більш як десять населених пунктів Херсонської області вже опинилися затопленими. Будинки місцевих жителів знесла велика вода.

Будинки пливуть по Дніпру

На ролику можна побачити, що внаслідок підриву дамби вода змила будинок. Зокрема, видно дах будівлі, який пливе на воді.

"Ось до таких наслідків призвів терористичний акт росіян, просто немає слів", - йдеться у повідомленні.

Ситуація у Херсонській області

У Херсоні частково затоплений мікрорайон Корабел, тому він був знеструмлений. Також він буде відключено від газопостачання.

Додамо, що окрім підтоплень у Херсоні також вода прибула до низки правобережних населених пунктів, серед них:

Тягинка;

Одрадокам’янка;

Іванівка;

Микільське;

Токарівка;

Понятівка;

Білозерка.

З цих населених пунктів проводиться евакуація. Рятувальникам складно дістатися деяких місць, адже там сильно розмило дороги.

Зараз триває евакуація населення до Херсона, далі до Миколаєва і звідти до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва й інших міст.