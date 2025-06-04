Величезна помилка під час присідань, яка руйнує ваше тіло та загрожує здоров'ю спини

Присідання вважаються базою вправ, адже вони задіюють численні м'язи нижньої частини тіла та кора, сприяють спалюванню калорій та загальному зміцненню.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, яку головну помилку часто роблять люди під час виконання цієї вправи.
Найбільш поширеною і небезпечною помилкою під час присідань є округлення спини, особливо у поперековому відділі. Замість того, щоб зберігати нейтральне положення хребта (природний вигин), люди часто "згортаються" в нижній частині спини, коли опускаються вниз або підіймаються. Це перетворює хребет на арку, а не на пряму лінію, що проходить від голови до куприка.
Ризик травм хребта
Це найважливіша причина. Коли спина округлюється, навантаження під час присідань (особливо з вагою) замість м'язів ніг та сідниць переходить на міжхребцеві диски. Це створює величезний тиск, що може призвести до гриж міжхребцевих дисків, протрузій.
Хронічного болю в попереку. Защемлення нервів. У найгірших випадках - до незворотних пошкоджень, що вимагають хірургічного втручання.
Зниження ефективності вправи
Округлення спини не дозволяє повноцінно задіяти великі м'язи сідниць та стегон. Навантаження розподіляється неправильно, і ви не отримуєте максимальної користі від присідань. Вправа стає менш ефективною для росту м'язів та спалювання жиру.
Обмеження прогресу
Якщо ви не можете правильно присідати без ваги, ви не зможете прогресувати з обтяженнями, оскільки ризик травми буде надто високим.
Правильна техніка присідань вимагає уваги до деталей, але її легко опанувати. Ось як уникнути округлення спини:
Активуйте кор (м'язи живота)
Перед початком руху зробіть глибокий вдих, "втягніть живіт", напружте м'язи преса, ніби готуєтеся до удару в живіт. Ця "стабілізація" кора допоможе утримувати хребет у нейтральному положенні.
Тримайте нейтральне положення хребта
Уявіть, що ваша спина є абсолютно прямою дошкою, яка рухається вниз і вгору. Намагайтеся зберегти її природні вигини, не округлюючи поперек і не вигинаючи його надмірно.
Починайте рух зі згинання в стегнах
Замість того, щоб відразу опускати коліна, уявіть, що ви сідаєте на невидимий стілець позаду себе. Відведіть стегна назад, ніби намагаєтеся доторкнутися сідницями до стіни.
Практикуйтесь без ваги
Почніть з присідань без обтяження, відпрацьовуючи ідеальну форму. Можете присідати перед дзеркалом або знімати себе на відео, щоб контролювати рух спини.
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В матеріалі використані такі джерела - PubMed, Google Scholar, Healthline.