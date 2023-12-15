"Велетенське" задоволення: названо найпопулярніший сексуальний фетиш. Чому людям це подобається?

У чому головна спокуса цієї фантазії

Макрофілія - це сексуальна фантазія про велетнів або іноді гігантські об’єкти. Цей фетиш є третьою категорією найвищих доходів - продажі зросли на 36% за останній рік. Втім секс-експерт Несс Купер каже, що це не нова тенденція.

Протягом певного часу у людей була одержимість гігантами, особливо сильними домінантними жінками, високими чи великими. Від амазонських воїнів до міфологічних богинь, багато хто поклонявся жінкам, які височіли над будівлями або були вищими за середньо статитистичного чоловіка.

"Для деяких це просто фетиш висоти. Як правило, ми бачимо, що про фетиш висоти говорять жінки, які віддають перевагу чоловікам певного зросту. Але фокус дещо змінився", - каже Купер.

Експерт зазначає, що бажання щодо гігантського росту сексуального партнера також можуть зводитися до "сумісності росту під час інтимної близькості та переваги, щоб певні частини тіла були в межах досяжності під час сексу".

Втім людей приваблює не тільки високий зріст, а й великі статеві органи.

Несс зазначає, що телевізійні серіали, такі як The Boys і Gen V, а також такі ігри, як Resident Evil, усі мають сцени чи сюжети, які могли б задовольнити людей із фетишем "Велетень". Нещодавно також у мережі усі могли бачити альтер-его Тейлор Свіфт або "монстра на пагорбі" в її хітовому відеокліпі на сингл Midnights Anti Hero, де вона була у вигляді велетня.

Де люди знаходять велетнів-гігантів

"Багато людей з цим фетишем можуть досліджувати зображення чи кліпи, які були відредаговано, щоб одна людина виглядала як гігант. Інший спосіб полягає у формі підпорядкування - рольові ігри, в процесі яких багато часу витрачається на повзання по підлозі", - пояснює секс-експерт.

Несс також зазначає, що фетиш "Велетня" пов’язаний з іншим - формікофілією.

"У цьому випадку одна людина з пари має фетиш щодо маленьких істот, таких як жуки. Дехто вважає себе жуком або маленькою істотою, і бачить себе схожим на мураху чи бджолу, що служить бджолиній матці чи мурасі", - додає Купер.