Вегетаріанство і серце: чи справді така дієта захищає від хвороб?

Вегетаріанську дієту часто називають потенційним захисником серця. Відмова від м’яса може позитивно впливати на стан серцево-судинної системи.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чи дійсно рослинне харчування здатне стати ефективним щитом проти серцевих хвороб.

Що передбачає вегетаріанська дієта

Вегетаріанська дієта передбачає відмову від споживання м’яса та риби, але включає продукти рослинного походження та, залежно від типу вегетаріанства, деякі продукти тваринного походження.

Основу вегетаріанської дієти зазвичай складають:

овочі та фрукти

зернові культури (наприклад, рис, гречка, овес, хліб з цільного зерна)

бобові (квасоля, сочевиця, нут)

горіхи та насіння

рослинні олії

молочні продукти та/або яйця (залежно від типу вегетаріанства)

Переваги такої дієти можуть включати покращення роботи серцево-судинної системи, зниження ризику ожиріння, діабету 2 типу й деяких видів раку.

Недоліки можливі при незбалансованому харчуванні - дефіцит білка, вітаміну B12, заліза, омега-3 жирних кислот тощо. Їх можна компенсувати правильним підбором продуктів або добавками.

Як дієта впливає на серце

Кардіолог Віра Горбачова розповіла, що немає переконливих доказів, що вегетаріанство має виражений кардіопротективний ефект.

"Хоча результати досліджень у цьому напрямку позитивні, зокрема, щодо покращення глікемічного профілю (зниження рівня глюкози й глікемічного індексу). Але ключове - не в самому факті відмови від м’яса, а в якості, балансі й помірності раціону. Та ще - у способі життя загалом", - пояснила медик.

Важливо розуміти, що на здоров’я серцево-судинної системи впливають стать, вік, генетика, раса, соціальний статус, рухова активність, стрес, сон і багато інших факторів.

У низці рандомізованих контрольованих досліджень дійсно зафіксовано покращення окремих кардіометаболічних показників у людей, які переходили на вегетаріанське харчування. Найчастіше спостерігалося зниження рівня холестерину ЛПНЩ та маркерів системного запалення.

Проте артеріальний тиск у таких учасників зазвичай залишався без суттєвих змін.

Тоді як інше дослідження показало, що у вегетаріанців ризик розвитку будь-якого серцево-судинного захворювання був на 9% нижчим, ніж у м’ясоїдів. Однак, це зниження не стосувалося інсульту чи серцевої недостатності. Найнижчі ризики зафіксовано у групі, яка споживала рибу, але відмовилась від м’яса.

Важливо розуміти, якщо раціон складається переважно з рослинної, але ультрапереробленої їжі - чипсів, підсолоджених напоїв, білих булок, то він не тільки не знижує ризики, а й може їх підвищувати.

Тому вегетаріанська дієта не є автоматично "здоровою". Але дієти, багаті на повноцінні рослинні продукти, дійсно можуть покращувати метаболічні маркери і знижувати ризик серцево-судинних захворювань.