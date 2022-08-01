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Ведут себя как свиньи: в турецких отелях жалуются на грязных и скупых россиян

В Турции владельцы отелей жалуются на неряшливых туристов из РФ (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Российские туристы на отдыхе в Турции ведут себя отвратительно. Они мусорят в своих номерах, носят за собой песок и не хотят давать чаевые в гостиницах.

Об этом рассказал президент Ассоциации платформы Side Apart Hotels Мехмет Челиктен со ссылкой на отзывы владельцев турецких отелей.

По словам Челиктена, наблюдается спад по всем рынкам туристической отрасли Турции. Российских туристов в Анталии стало на 87% меньше, а украинских - на 99%. Внутренний туризм также пострадал, так как отдых из-за инфляции стал очень дорогим. Это привело к падению на 65%.

Владельцы турецких гостиниц поделились впечатлениями о своих гостях и отметили, что хуже всего себя ведут российские туристы - просто как свиньи.

Они неохотно дают чаевые и отличаются особенной неряшливостью - "разбрасывают то, что пьют и едят, в том числе и в номерах, приносят песок с пляжа".

Бережливостью в отношение чаевых отличаются почти все туристы в Турции, но россияне в этом отношении - хуже всего.

"Нелегко дают чаевые водителю автобуса, который первым имеет дело с туристом в туристическом секторе, белбоям, которые встречают туриста у входа в отель и размещают его в номере, администратору, горничной, официанту, повару и помощнику повара, спасателю у бассейна и пляжа и пляжному обслуживающему персоналу", - подчеркнул Челиктен.

Он добавил, что сотрудники отелей не любят российских туристов, а еще местных и арабских за скупость. На втором месте стоит - неряшливость россиян.

По словам сотрудников турецких отелей, больше всего им нравятся немецкие туристы - они чистоплотны, берут еды столько, сколько им нужно съесть, приучают детей давать чаевые с раннего детства.

Кстати, ранее мы писали о том, что в Турции поляки избили российских туристов, но персонал даже не вмешался.

А еще рассказывали о том, что в Турции озабоченный россиянин прицепился к украинкам и был жестко наказан.

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