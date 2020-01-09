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Ведущий украинского канала грубо оскорбил Зеленского: разгорается скандал

STYLERЖизнь    09.01.2020 - 17:52
Ведущий украинского канала грубо оскорбил Зеленского: разгорается скандал
Ведущий украинского канала оскорбил Зеленского (фото: коллаж РБК-Украина)

Нацрада проверит телеканал, на котором оскорбили Зеленского

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку "Прямого канала" из-за оскорбления президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Детектор Медиа".

В Нацраду на украинский телеканал пожаловалась гражданка Касьяненко, которая указала, что ведущий Сергей Поярков оскорбил президента и его семью во время эфира.

Также Касьяненко возмутило то, что Поярков использовал нецензурную брань. Нацрада зафиксировала эти сюжеты. Проверка установит, было ли в эфире телеканала нарушение законодательства.

В Нацраде не уточнили о каком выпуске программы Сергея Пояркова говорится. Возможно речь идет о выпуске программы "Поярков News" за 27 декабря 2019 года, в котором он назвал Зеленского "маленьким чмом" и "криворожским сцикунчиком", а его отца назвал "тупым".

Ведущий украинского канала оскорбил Зеленского (видео: YouTube)

Напомним, что бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри публично оскорбил главу Всемирной боксерской организации Пако Валькарселя и украинского боксера Александра Усика. Украинсого спортсмена он назвал "каким-то бомжом".

Ранее сообщалось о том, что популярная украинская певица Оля Полякова рассказала, как ее оскорбил Николай Басков на вручении премии. У певицы порвались колготки, и Басков решил по этому поводу ехидно пошутить.

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