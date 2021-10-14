Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук рассказала о трагедии в семье: "помню ту ночь очень хорошо"

Иванна Онуфрийчук рассказала, что ее младшая сестра умерла от менингита. У девочки также была еще какая-то инфекция. Трагедия произошла, когда Иванне было 4 года

"У нее был менингит. Когда ей было два года, она очень сильно простудилась. Была еще какая-то инфекция. Ее не стало очень быстро, среди ночи. У нас разница два года. Мне тогда было четыре. Я помню ту ночь очень хорошо. Но я в то время мало чего понимала, что и почему так произошло", - призналась Онуфрийчук.

По ее словам, трагедия в семье подтолкнула родителей к разводу. Кроме того, ее отец изменял матери. Он также часто был весь в работе.

Она также рассказала, что у отца были проблемы со здоровьем. У мужчины было два инсульта и сложная операцию на голове. После этого он уже мало с кем общался.