UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук рассказала о трагедии в семье: "помню ту ночь очень хорошо"

Автор: Роман Мирончук

Иванна Онуфрийчук рассказала, что ее младшая сестра умерла от менингита. У девочки также была еще какая-то инфекция. Трагедия произошла, когда Иванне было 4 года

Об этом ведущая "Танцев со звездами" рассказала программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

"У нее был менингит. Когда ей было два года, она очень сильно простудилась. Была еще какая-то инфекция. Ее не стало очень быстро, среди ночи. У нас разница два года. Мне тогда было четыре. Я помню ту ночь очень хорошо. Но я в то время мало чего понимала, что и почему так произошло", - призналась Онуфрийчук.

По ее словам, трагедия в семье подтолкнула родителей к разводу. Кроме того, ее отец изменял матери. Он также часто был весь в работе.

Она также рассказала, что у отца были проблемы со здоровьем. У мужчины было два инсульта и сложная операцию на голове. После этого он уже мало с кем общался.

Напомним, Иванна Онуфрийчук стала новой ведущей голд-рума "Танцев со звездами" заменив Тину Кароль. При этом некоторые поклонники проекта сильно возмутились такими изменениями.

Мы также писали о том, что в феврале 2021 года Онуфрийчук сыграла свадьбу на Мальдивах с казахским бизнесменом Алмазом. Пара познакомилась в Испании, после чего в течение года общались по телефону.

Читайте РБК-Украина в Google News
Танцы со звездамиШоу-бизнес