Женя Якович ледь не загинув під час атаки дронів на Київ: "це страшно"

В ніч на 25 травня Росія знову здійснила масовану атаку на українські міста. Найбільше ворог спрямував ракети та дрони на столицю. В епіцентрі подій під час атаки безпілотників на Київ опинився ведучий Євген Якович, який ледь не загинув.

За словами Євгена, він живе там, де іноді буває гучно, але цього разу все було особливо близько та небезпечно.

"Ну такий я, таку локацію вибрав для життя, де буває час від часу гучно. І от так сталося, що сьогодні прямо в будинок, де я живу, але на перші поверхи знизу - впав дрон. Прямо здетонував. Я чув, як він, знаєш, жужить і прискорюється, і пікірує", - розповів він.

Під час повітряної тривоги Янович зазвичай ховається у ліфті, де з усіх боків захист. Проте цього разу актор визнав, що це була не найкраща ідея.

"Я зазвичай у моменти, коли шахеди, йду в ліфт, сідаю - тому що там по чотири стіни з кожної сторони, у нас в центрі будівлі ліфт. Тобто я розумію шахеди, але потім дивлюся: якщо будуть крилаті ракети - якщо що, кудись піду. Але я відчув це і думаю: "Ага, ну уже бахнуло, пора спускатися". Це дуже дебільна логіка, не робіть так більше ніколи. Робіть ДО, тому що було чимало диму на поверхах", - сказав співзасновник студії "Мамахохотала".

Через темряву ночі Євген не міг оцінити масштаби пошкоджень, але це не зупинило його швидко сховатися в укритті.

Пошкоджена багатоповерхівка на Лук'янівці (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Він також поділився, як після події отримав багато повідомлень від друзів і знайомих.

"Я не бачив масштабу, тому що ніч, і ти ж не виходиш фотографувати, ще щось. Я одразу в укриття. А вранці я просто заснув. Звісно, я прокидаюсь - у мене хтозна скільки пропущених і всього іншого. Так, якщо десь поруч із вами прилітає - напишіть знайомим, що з вами все окей. Тому що фотографію будинку виставили, і всі - давай тобі писати, дзвонити", - розповів ведучий.

За його словами, звук вибухів від балістичних ракет суттєво відрізняється від того, коли щось падає безпосередньо на будинок.

Особливо складним для нього стало спостереження за сусідами, зокрема сім’ями з маленькими дітьми, які не розуміють повної небезпеки, але відчувають страх.

"Найстрашніше в цьому всьому - дивитися. Тому що ніч перед цим... У мене на поверсі живуть сусіди з малими дітьми. Їм по 4–5 років. Вони вже все усвідомлюють, але не знають, як себе поводити. І мами просто сиділи... Ми сиділи, і коли якраз збивали перед цим балістику в ніч, вони просто в цей момент рефлекторно... Мами їх просто закривають собою", - розповів він.

Пошкоджена багатоповерхівка на Лук'янівці (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Ці переживання змушують замислитися над тим, як почуваються люди, які несуть відповідальність не тільки за себе, але й за близьких.

"Я не уявляю, як у цей момент себе почувають і малеча, і їхні батьки. Це просто якась жахлива емоція. Ти сам із собою себе якось там не можеш... А як себе почувають люди, які відповідальні не тільки за себе? Це жах", - зазначив Янович.

Євген також зізнався, що спочатку не повністю усвідомлював небезпеку, але згодом емоції його наздогнали.

"Коли це все пролетіло, ти десь всередині процесу знаходишся і не усвідомлюєш. Я себе не накручував. Мені просто всі вранці пишуть: "А ти зразу зрозумів, що це по твоєму будинку прилетіло?". І коли ти на сходовому майданчику відчуваєш дим і гар - то ти розумієш, що це десь дуже поруч", - пояснив Женя.

Наостанок він підкреслив, що в будинку поранених небагато і нема загиблих, але сумні новини надходять з інших регіонів країни.

"Усі живі. У будинку, наскільки я знаю, хтось легенько поранений, але, здається, без жертв. Слава богу. Сьогодні, на жаль, були загиблі - в інших місцях, у Житомирській області росіяни вбили трьох дітей. Є загиблі ще в кількох регіонах", - підсумував ведучий.

Нагадаємо, у ніч на 25 травня Росія завдала комплексного удару по території України, застосувавши загалом 367 повітряних засобів атаки. Зокрема, ворог випустив 9 балістичних ракет "Іскандер", 55 крилатих ракет Х-101, одну крилату ракету Х-22, 4 авіаційні ракети Х-59/69, а також 298 ударних безпілотників.

Сили протиповітряної оборони зуміли знищити 45 крилатих ракет та 139 дронів, тоді як 2 авіаційні ракети і 127 безпілотних літальних апаратів були втрачені ворогом за локацією.