Ведучий-військовослужбовець Даніель Салем повідомив про загибель близької людини на війні

Ведучий і ресторатор Даніель Салем, який служить у розвідувально-диверсійному підрозділі "12 друзів Оушена", поділився у мережі трагічною новиною - на війні загинув його брат.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -акаунт знаменитості.

Він опублікував довгий пост, присвячену братові, з зворушливими спогадами з дитинства та юності.

"Ти завжди був хитріший, уважніший і сильніший! І як би мені не приємно було це говорити, але, симпатичніший і харизматичніший, тому з дівчатами тобі щастило більше", - поділився Салем своїми відчуттями.

Також він зазначив, що вони все робили з братом разом як у мирному житті, так і після повномасштабного вторгнення: "Перші кроки, перші ранки, перші поцілунки, перші бійки, хуліганство... Ми воювали разом".

Ведучий підкреслив, що брат завжди вірив у нього, навіть тоді, коли він сам у себе не вірив.

"Ти - частина мене, а я - тебе! Я люблю тебе мій брат, моя кров! Мені боляче, як ніколи! Тебе забрала війна, а ми завжди з тобою думали, що це буде пісок і текіла!" - закінчив своє звернення до брата.

Як відреагували у мережі

Підписники Даніеля Салема почали висловлювати співчуття у коментарях до публікації:

"Друг. Як же так? Як шкода. Вічна пам'ять герою!" - написав ведучий Анатолій Анатоліч

"Брате, щирі співчуття. Вічна пам'ять герою", - зазначив співак Женя Галич

"Мої співчуття. Слава герою", - написав танцюрист Євген Кіт

"У мене немає слів. Скільки світ і влада це допускатиме, і коли вже всі країни визнають, що це тероризм"

"Війна забирає у нас найкращих"

"Біль".

Що відомо про службу Даніеля Салема у ЗСУ

Встати на захист рідної країни уродженець Одеси вирішив ще на початку повномасштабного вторгнення РФ. Після 24 лютого 2022 року він пішов у військкомат, і спочатку його направили до тероборони, після чого перевели на передову до підрозділу розвідки.

За період своєї служби ведучий отримував поранення у спину, а також мав контузії. Минулого року він розповідав, що уникнув поранень завдяки підтримці побратима.

Зазначимо, що минулого року не стало молодшої сестри Даніеля Салема, якій було лише 19 років.

Даніель Салем (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)