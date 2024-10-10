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Ведучий-військовослужбовець Даніель Салем повідомив про загибель близької людини на війні

Четвер 10 жовтня 2024 14:15
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Ведучий-військовослужбовець Даніель Салем повідомив про загибель близької людини на війні Даніель Салем (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)
Автор: Катерина Собкова

Ведучий і ресторатор Даніель Салем, який служить у розвідувально-диверсійному підрозділі "12 друзів Оушена", поділився у мережі трагічною новиною - на війні загинув його брат.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт знаменитості.

Він опублікував довгий пост, присвячену братові, з зворушливими спогадами з дитинства та юності.

"Ти завжди був хитріший, уважніший і сильніший! І як би мені не приємно було це говорити, але, симпатичніший і харизматичніший, тому з дівчатами тобі щастило більше", - поділився Салем своїми відчуттями.

Також він зазначив, що вони все робили з братом разом як у мирному житті, так і після повномасштабного вторгнення: "Перші кроки, перші ранки, перші поцілунки, перші бійки, хуліганство... Ми воювали разом".

Ведучий підкреслив, що брат завжди вірив у нього, навіть тоді, коли він сам у себе не вірив.

"Ти - частина мене, а я - тебе! Я люблю тебе мій брат, моя кров! Мені боляче, як ніколи! Тебе забрала війна, а ми завжди з тобою думали, що це буде пісок і текіла!" - закінчив своє звернення до брата.

Як відреагували у мережі

Підписники Даніеля Салема почали висловлювати співчуття у коментарях до публікації:

  • "Друг. Як же так? Як шкода. Вічна пам'ять герою!" - написав ведучий Анатолій Анатоліч
  • "Брате, щирі співчуття. Вічна пам'ять герою", - зазначив співак Женя Галич
  • "Мої співчуття. Слава герою", - написав танцюрист Євген Кіт
  • "У мене немає слів. Скільки світ і влада це допускатиме, і коли вже всі країни визнають, що це тероризм"
  • "Війна забирає у нас найкращих"
  • "Біль".

Що відомо про службу Даніеля Салема у ЗСУ

Встати на захист рідної країни уродженець Одеси вирішив ще на початку повномасштабного вторгнення РФ. Після 24 лютого 2022 року він пішов у військкомат, і спочатку його направили до тероборони, після чого перевели на передову до підрозділу розвідки.

За період своєї служби ведучий отримував поранення у спину, а також мав контузії. Минулого року він розповідав, що уникнув поранень завдяки підтримці побратима.

Зазначимо, що минулого року не стало молодшої сестри Даніеля Салема, якій було лише 19 років.

Ведучий-військовослужбовець Даніель Салем повідомив про загибель близької людини на війні

Даніель Салем (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)

Раніше Даніель Салем показав свої будні на передовій.

Також на війні загинув військовий Василь Особа, який був зятем убитої Ірини Фаріон.

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