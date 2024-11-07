Ведучий "Холостяка" розповів про хворобу, через яку над ним знущалися в дитинстві

Григорій Решетник, незмінний ведучий романтичного реаліті "Холостяк" , відверто розповів про хворобу, з якою зіштовхнувся ще в дитинстві. Він поділився, що саме йому довелося пережити, і як вдалося подолати психологічну травму на тлі шкільних знущань.

Григорій Решетник розповів про хворобу

Григорій Решетник зізнався, що з раннього дитинства страждав від псоріазу. Хвороба переслідувала його з двох місяців до 12 років, і, за словами телеведучого, 70 відсотків тіла було вкрите ранами.

"З двох місяців до дванадцяти років. Він був по всьому моєму тілу, і я виглядав як гидке каченя. Десь 70% тіла були уражені різними ранами. Я ріс таким гидким каченям. У школі чув глузування, що дуже вплинуло на моє сприйняття себе та власну самооцінку. Але мене дуже підтримували батьки, це мені дуже допомагало", - каже шоумен.

Зірка "Холостяка" зізнається, що пройшов терапію у психолога, щоб відпустити не самі приємні спогади та залишити їх у минулому.

У дорослому віці Григорій нарешті наважився піти в басейн, чого раніше не міг робити через захворювання. Але, коли його син Іван почав відвідувати заняття з плавання, зірковий батько вирішив спробувати і сам.

"Це мені було вже 30 років, але мені вдалося навчитися. Тому я прагну показувати людям, що можна ставати кращим, навіть якщо життя кидає виклики. Я кайфую від того, коли допомагаю іншим повірити в себе", - розповів Григорій.

Решетник розповів про хворобу (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Наостанок Решетник поділився, що, хоч вже і чимало подолав на своєму життєвому шляху, у нього все ще присутні моменти для сумнівів.

"Я пройшов довгий шлях аби досягти успіху, і часом навіть сам дивуюся, скільки всього сталося у моєму житті. Наприклад, щоб стати ведучим проєкту "Неймовірна правда про зірок", мене затверджували більше ніж півроку. Відверто скажу, що й досі є моменти, коли я в собі сумніваюся", - ділиться ведучий.

Нагадаємо, Григорію Решетнику 41 рік, і він також є актором, режисером, диктором та громадським діячем. У шлюбі з дружиною Христиною виховує трьох синів - Івана, Дмитра та Олександра. Зірка родом із міста Миколаїв.

Григорій Решетник і його велика родина (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)